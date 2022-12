Pohroma pro Sáblíkovou. Při pádu v tréninku si rozřízla nohu

Po lékařském ošetření počítala s tím, že dnes bude závodit. Noha však hvězdě dlouhých tratích přes noc otekla a ze závodu se musela odhlásit. "Vypadalo to v pohodě, mohla jsem chodit. Říkala jsem si, že je to nad kotníkem, takže mě to nebude omezovat. V noci jsem se ale vzbudila, hrozně mě to pálilo a teď si na to nemůžu stoupnout," řekla pětatřicetiletá rychlobruslařka, která v létě musela změnit výrobce nožů na bruslích a upravovala i techniku jízdy.