Rychlobruslařské soutěže ZOH 2026 se uskuteční na dočasném oválu v Miláně

Rychlobruslařské soutěže zimních olympijských her v roce 2026, kde by se chtěla rozloučit s aktivní kariérou Martina Sáblíková, se uskuteční v Miláně. Dočasný ovál i tréninková dráha vyrostou na výstavišti Fiera, kde budou i tribuny pro 6500 diváků. Oznámili to pořadatelé her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, kteří hledali náhradní řešení po zrušení plánů na zastřešení venkovní dráhy v obci Baselga di Piné.

Foto: ČTK V Miláně na olympijských hrách by se chtěla Martina Sáblíková rozloučit s kariérou

Zatímco v obci nedaleko Trenta by byli rychlobruslaři stranou hlavního olympijského dění, po přesunu do Milána budou podobně jako na dřívějších zimních olympiádách ve městě jako jiné ledové sporty: hokej, krasobruslení nebo shorttrack. Uvažovalo se také o využití oválu Lingotto v Turíně, kde se závodilo při ZOH 2006. Pro Milán rozhodly logistické důvody i možnost využít balíčky vstupenek na různé sporty v této lokalitě. "Sportoviště pro rychlobruslení bude existovat jen po dobu soutěží, což je udržitelná a inovativní strategie, která umožní Itálii být vzorem pro další ročníky her," uvedli pořadatelé. Okamžitě zahájí jednání s Mezinárodní bruslařskou unií (ISU) o technických parametrech oválu. Ten zabere dva pavilony ve výstavním areálu, kde budou sídlit i hlavní tiskové středisko a mezinárodní vysílací centrum.