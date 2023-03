Sáblíková už nemá titul nejmladší světové šampionky. Připravil jí o něj osmnáctiletý Američan

Stolz zvítězil o 36 setin sekund před Kanaďanem Laurentem Dubreuilem, kterému překazil obhajobu prvenství. "Přišlo mi to jako dokonalý závod," řekl americký mladík nizozemské televizní stanici NOS. "Ten rychlý čas mě překvapil. Na cílové čáře jsem měl rychlost 61 km/h," komentoval výkon 34,10 sekundy.

O 12 let starší Dubreuil měl pro Stolze jen slova uznání. "Je neuvěřitelný. Je to jako snažit se porazit Michaela Jordana, nebo tak něco. Beru to jako čest závodit pro takovému rychlobruslaři. Předvádí věci, které se zdály nemožné," uvedl stříbrný olympijský medailista z Pekingu na 1000 metrů.