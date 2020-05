Sparta - Slavia 6:2 Hotovo! Sparta se dočkala v derby výhry nad Slavií

Virtuální fotbalové derby Sparta vs Slavia

Úvodní duel vyhrál nejmladší fotbalista v kádru Sparty Adam Karabec. Porazil v bitvě prvoligových hráčů Petara Musu 2:1. Mladý sparťan sice přišel v utkání o vedení, nakonec ale získal náskok zpět a duel dovedl bez problémů do vítězného konce.

Druhé střetnutí obstarali profesionální hráči a slávista Kobby v něm doplatil na dvě hrubé chyby v defenzivě. Tu druhou vyrobil v prodloužení zápasu a sparťan Emerickson využil šance k vítěznému zásahu na 2:1.

Třetí utkání měli v rukách bývalí hráči obou slavných "S". Sparťan Jiří Kladrubský šel sice do vedení 1:0 a jako srdcař bouřlivě slavil. Jenže slávista Tomáš Jablonský v domácích podmínkách zabojoval a duel třemi trefami otočil. Dva góly v sešívaném dresu tentokrát vstřelil Rumun Stanciu, sahal i po hattricku, ale neuspěl.

Martin „Kobby“ Strnad, esportový profík Slavie.

slavia.cz

Bitvu celebrit, které mají sportovní zkušenosti z oblasti bojových sportů, vyhrál herec Jakub Štáfek ve sparťanském dresu. Po vyrovnaném prvním poločase už ve zbytku zápasu dominoval a vybojoval pro "rudý tábor" výhru 1:0

Pátý zápas odehráli bývalí hráči obou klubů. Někdejší slávista Alex Král, jenž momentálně působí v Rusku, zvítězil jasně nad sparťanem Jurajem Kuckou 3:0.

David Novotný alias Jarda Kužel ve virtuálním derby zazářil!

sparta.cz

V šestém duelu herec David Novotný deklasoval slávistu Vojtu Kotka 6:1. Chlapík v sešívaném dresu sice vedl, jenže pak se dění na hřišti odvíjelo plně v režii obdivovatele Letenských a také kanonýra Rooneyho. Za záda brankáře Slavie padal gól za gólem a na světě byla rekordní výhra Sparty 6:1. V tu chvíli bylo jasné, že Letenští virtuální derby neprohrají.

Předposlední zápas virtuálního derby obstarali opět profesionální hráči FIFA 20. Jan "The Johny" Hradil v rudém dresu vyhrál 5:4 v prodloužen. Slavii nepomohlo ani to, že v jejím dresu hostoval favorizovaný Štěpán "RIIJK" Sobocki. Ten třikrát vymazal manko ve skóre, ale "The Johny" strhl nakonec výhru na svou stranu. Zajistil tak Spartě jistotu vítězství.

Na virtuální derby pražských "S" si mohli fanoušci kupovat vstupenky. Prodáno jich bylo 6301. Výtěžek včetně dobrovolných příspěvků poputuje na konto projektu Pomáháme sestřičkám, který finančně podpoří zdravotní sestry. Podle posledních informací bylo vybráno 1 291 808 korun.