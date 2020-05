Prvním mistrem Esport hokejové ligy se stala Mladá Boleslav

A vítěz může slavit! Historicky první vyřazovací boje v Esport hokejové lize, aktuálně kvůli pandemii koronaviru jediné hokejové lize v Česku, skončily. Do play off postoupilo nejlepších osm týmů základní části, ze kterých mohl vzejít jen jeden vítěz. A tím se v prvním ročníku stali gameři reprezentující Mladou Boleslav.

Unikátní projekt se hraje exkluzivně na konzolích PlayStation 4. Přes online kvalifikace byli vybráni nejlepší hráči, kteří v základní části reprezentovali čtrnáct týmů Tipsport extraligy.

„Gratuluji všem gamerům, kteří dosáhli na medailové příčky. Duo z Mladé Boleslavi Jifi s Kumbíkem si zaslouženě odneslo pohár a odměnu ve výši 80 tisíc korun pro prvního mistra Esport hokejové ligy. Bylo celkem zábavné sledovat komentované přenosy a také pak osobně vidět nadšení a zapálení všech zúčastněných. Děkuji všem hráčům za účast, partnerům, společnosti Grunex a klubům za spolupráci a těšíme se na její pokračování v příští sezoně," řekl za pořádající agenturu BPA Petr Nitsche.

Podmínky pro e-hokej jsou jiné než u klasického hokeje.

Do kvalifikace před vstupním draftem EHL se zapojilo v pěti turnajích více než 900 gamerů. V každém turnaji mohli sbírat body, díky kterým pak 45 nejlepších postoupilo do vstupního draftu. Do Síně slávy českého hokeje si pak své gamery přijeli draftovat přímo zástupci klubů Tipsport extraligy. Každý klub volil dva hráče, kteří jej reprezentovali v základní části a následném play off EHL.

Ve finále, které se uskutečnilo 8. května, se proti sobě nakonec postavili vítěz základní části BK Mladá Boleslav a Rytíři Kladno. K rozhodnutí finálového duelu play off stačily pouze čtyři zápasy, ve kterých Mladá Boleslav získala historicky první titul Mistra EHL.

V zápase o třetí místo se radovali gameři Komety Brno, kteří porazili protihráče z Pardubic také poměrem 3:1 na utkání. Všichni zúčastnění si rozdělili celkovou finanční odměnu ve výši 150 000 korun.