FIFA COOL Liga: Tabulka se srovnává. Zápas favoritů zvládl lépe RIIJK

V prvním zápase útočil na třetí výhru v řadě teplický MikiTheGoat proti zatím poslednímu MorCajsovi. A hned ve 12. minutě utkání se svému cíli přiblížil. Vedení mu však nevydrželo dlouho. V 18. minutě se Morcajsovi podařilo srovnat. Odpověď naše i na druhou Mikiho branku a gólem do šatny zajistil MorCajs vyrovnaný stav. I po změně stran se obrázek hry příliš nezměnil. Miki si zpět vybojoval náskok, ale jeho soupeř obratem srovnal. A tak přišlo za stavu 3:3 na řadu prodloužení. Rozhodnout nakonec ale musely penalty. V nich byl úspěšnější MorCajs a po výsledku 4:3 se ujal vedení 1:0 na zápasy.

MorCajs musel dotahovat i ve druhém zápase, a to už od 5. minuty. Znovu ale svého soupeře zaskočil gólem v nastaveném čase prvního poločasu. Po přestávce se tedy pokračovalo za nerozhodného stavu. Poprvé se vedení v základní hrací době dočkal MorCajs v 71. minutě. Tento pocit si užil jen minutu. Miki srovnal na 2:2 a tak opět rozhodovala nadstavba. Penalty se tentokrát nekonaly, neboť MorCajs dokázal ve 113. minutě skórovat a výsledek udržet až do konce. MorCajs tak bere první body, zatímco Miki poprvé ztratil.

Caster stále bez výhry

Ve druhém zápase kola proti sobě nastoupili plzeňský DRMi10 a sparťan Caster. Diváci se znovu dočkali rychlé branky, kterou vstřelila Viktoria Plzeň už v 17. minutě. Náskok si DRMi zaslouženě přinesl i do druhé poločasu a Castera nepustil ani k jedné střele. Ten se tak ve druhé půli musel pustit do útoku. Toho DRMi využil v 85. minutě a došel si tak k vítězství v první hře, především díky skvělému výkonu v obraně.

I ve druhém utkání musel Caster dotahovat, tentokrát už od 8. minuty. Sparťan se prezentoval lepší hrou než v prvním zápase a dokázal v 37. minutě srovnat. Ve druhém poločase měl více šancí DRMi, ale ani jednou nedokázal přesně zakončit. Vítěznou trefu si totiž schoval až do prodloužení. Moment z 97. minuty tak znamenal, že Caster si na své první body v tabulce bude muset ještě počkat.

Seron tentokrát nestačil

Jeden z největších favoritů ligy Seron narazil na zástupce Zicon Esports, hráče MarioOoso99. Ten měl před zápasem bilanci 1:1. Zápas začal opatrně, Seron měl ale více ze hry a ve 39. minutě se ujal vedení. Svůj náskok zvýšil pak ve druhé půli (67. minuta) a vše se zdálo být pevně v rukou favorita. O dvě minuty později však přišlo varování v podobě kontaktní branky a hned v 73. minutě bylo srovnáno. A tak muselo první hru rozhodnout prodloužení. V něm se vedení ujal Seron, ale ještě v první nastavené patnáctiminutovce dokázal MarioOoso99 srovnat. Opět vítěze musely určit penalty. V nich se štěstí přiklonilo k reprezentantovi Zicon Esports.

Ve druhém utkání to byl opět Seron, který se ujal vedení díky povedené akci z 19. minuty. V poločase bohatém na střely měl Seron navrch a dokázal udržet vedení i do druhé půle. To navýšil okamžitě po změně stran. Tentokrát podobné drama jako v prvním zápase Seron nepřipustil, svého soupeře zasypal 12 střelami a došel si k přesvědčivému vítězství.

Kdo si myslel, že oba hráči nastoupí k rozhodujícímu zápasu s opatrnou taktikou, nestačil se divit. Už v 6. minutě šel MarioOoso99 vůbec poprvé do vedení a překvapil tak Serona. A bylo hůř. Ve 41. minutě prohrával Seron už 0:2 a měl o čem přemýšlet. Ve 47. minutě to dokonce vypadalo na debakl, neboť Seron ztrácel už 0:3. Dokázal se ale rychle oklepat, v 51. minutě snížit a v 63. minutě se svému soupeři přiblížit pouze na rozdíl jednoho gólu. Po mnoha tutových šancí Serona se ale radoval MarioOoso99. Po výsledku 4:2 tak celou sérii ovládl MarioOoso99 poměrem 2:1.

Sparťané se dočkali obratu Emericksona díky hrubce

Ve čtvrtém zápase kola proti sobě nastoupili teplický Dalas94 a sparťanská hvězda Emerickson. Ten se také brzy ujal vedení a od 14. minuty svítil na ukazateli stav 1:0. Ten vydržel až do 54. minuty, kdy Teplice srovnaly. Ani Dalas94 s Emericksonem neporušili tradici třetího kola a své první utkání dotáhli do prodloužení, ačkoliv Sparťan vedl na střely 9:1. A opět došlo i na penalty. V nich udržel pevnější nervy Dalas94 a ujal se vedení.

Ve druhém zápase se síť poprvé rozvlnila ve 24. minutě a míč lovil brány Emerickson. Ten se z vyrovnání mohl radovat až v 57. minutě. Tentokrát byl obraz hry vyrovnanější než v prvním zápase, a tak se muselo prodlužovat. Minutu před jeho prodloužení udělal Dalas94 neuvěřitelnou chybu a věnoval svému soupeři výhru.

Třetí zápas už byl v režii Sparty. První krůček k vítězství udělal Emerickson ve 40. minutě a náskok si zkušeně hlídal zodpovědným výkonem, ke kterému přidal i několik šancí. Jednu z nich proměnil v 60. minutě opět po hrubé chybě Dalase. Definitivní tečku za utkáním udělal v 80. minutě a po výsledku 3:0 otočil sérii ve svůj prospěch.

Ve šlágru úspěšnější RIIJK

Po prohrách Serona a Mikiho měl T9Laky hájící barvy Viktorie Plzeň možnost osamostatnit se na čele tabulky. V cestě mu stál RIIJK. První poločas prvního zápasu gól nepřinesl a vyrovnané byly i statistiky střel. Bezbrankově dopadl i druhý poločas, a tak všechny první zápasy třetího kola COOL Ligy skončily remízou. Rozhodnutí přišlo až ve 116. minutě, kdy přesně střílel RIIJK. T9Laky mohl o dvě minuty později vyrovnat, ale trefil pouze tyč. V sérii se tak ujal vedení reprezentant týmu Entropiq.

Scénář prvního zápasu odmítl RIIJK ve 27. minutě, kdy se ujal vedení. To navýšil gólem do šatny ve 44. minutě. Do tříbrankového vedení se navíc dostal v 56. minutě. Decimace plzeňského hráče ale pokračovala a hned v 63. minutě to bylo už 4:0. Za dalších osm minut už bylo definitivně jasno po dalším gólu RIIJKa. V poslední vteřině zápasu dokázal T9Laky už jen korigovat.