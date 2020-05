Plzeň i Sparta stoprocentní. Miki si vyšlápl na Serona

Na úvod kola se utkali T9Laky z Viktorie Plzeň proti hráči Dalas94, který hraje v dresu FK Teplice. Očekávala se jasná výhra Plzeňana. Za ní vykročil rázně už od začátku a hned v 5. minutě se ujal vedení. Již brzy mohl Dalas vyrovnat, ale těsně minul a vzápětí jeho snahu zastavil ofsajd. Naopak inkasoval a od 19. minuty dotahoval dvougólové manko. Další branku přidal Laky v 56. minutě a vývoj zápasu v klidu hlídal. Stav už se neměnil a Laky se ujal vedení v sérii.

Druhé utkání nezačalo na rozdíl od toho prvního takovým gólovém přídělem. Poprvé se prosadil Laky až na úplném konci prvního poločasu. Dalas musel opět dotahovat. Jenže to byl Laky, který překonal brankáře soupeře. Dalas ale přece jen skóroval a přiblížil se tak na rozdíl jediného gólu. Jenže o drama se připravil hrubou chybou ve svém vápně, a tak si Laky připsal poměrně snadné tři body.

Miki obral Serona

Ve šlágru kola se utkali MikiTheGoat z Teplic a Seron hrající za Sampi. Miki vykročil rázně za možná trochu překvapivým vítězstvím a od 11. minuty vedl 1:0. Že to nebyla žádná náhoda ukázal Miki v 26. minutě a skóre se v jeho prospěch měnilo podruhé. Seron tak musel zabrat, protože v prvním poločase ani jednou nevystřelil. I když Seron začal více tlačit, Miki výborně bránil. V 84. minutě ale přece jen udělal chybu a Seron cítil šanci. I přes několik šancí v závěru ale srovnat nedokázal.

Ve druhém utkání se skóre poprvé měnilo poměrně brzy a znovu se prosadil Miki. Svůj hubený náskok navíc skvěle držel a navíc ve 48. minutě se mohl radovat z druhé branky. Seron se snažil najít cestu k brance, ale nedařilo se. A nepovedlo se mu na Mikiho najít recept ani do konce zápasu. Teplický reprezentant se díky výhře 2:0 v sérii na Serona bodově dotáhl.

DRMi10 otočil důležitý souboj s RIIJKem

RIIJK z týmu Entropiq už několikrát dokázal, že umí své soupeře porazit rozdílem třídy. Skvěle začal i úvodní utkání a v 10. minutě se prosadil jako první. Ve 24. minutě se trefil podruhé a DRMi musel přeřadit na vyšší rychlost, pokud nechtěl odejít s debaklem. To se mu podařilo a srovnal hru. Ke kýžené brance ale jeho snaha nevedla. V závěru naopak potřetí udeřil RIIJK a stačil mu už jen jeden zápas k ukončení série.

Druhé utkání začal DRMi mnohem lépe, a dokonce se v 25. minutě ujal vedení. Dalšího zápisu do střelecké listiny se diváci dočkali až po změně stran. Konkrétně v 62. minutě, kdy se RIIJK dočkal vyrovnání. Jenže v 86. minutě se opět radoval DRMi a zápas si už vzít nenechal. Série se tak za nerozhodného stavu přesunula do třetího duelu.

K zápasu o důležité tři body se oba hráči postavili zodpovědně. První střelu na branku vyslal až na konci poločasu RIIJK a rovnou z toho byla úvodní branka. Výborně vstoupil RIIJK i do druhé půle a vypadalo to, že si dojde pro pohodlné vítězství. Navíc hned vzápětí spálil naprostou tutovku. Této chyby litoval dvojnásob v 79. minutě, kdy DRMi dotáhl na rozdíl jediného gólu. Závěr tak nabídl zajímavé drama. V 88. minutě šel RIIJK sám se třemi hráči na brankáře, ale situaci nezvládl. V nastaveném čase naopak srovnal DRMi a šlo se do prodloužení. Smolný konec základní hrací doby se na RIIJKovi projevil a DRMi v 95. minutě otočil zápas. Tento gól byl nakonec rozhodující, a tak tři body putují na konto Viktorie Plzeň.

Emerickson bere další body

Sparťan Emerickson a MarioOoso99 ze Zicon Esports měli před tímto zápasem po devíti bodech. Za čtvrtou výhrou v lize vykročil lépe Emericskon, který v 10. minutě otevřel skóre. I přes útočný fotbal se diváci dočkali branky až v 65. minutě, kdy se opět prosadil sparťan. V závěru zápasu přidal Emericskon ještě jeden zářez a dokráčel si pro pohodlné vítězství v zápase.

Druhý duel naopak začal lépe MarioOoso99 a od 18. minuty se mu hrálo díky přesné střele lépe. Jenže Emerickson byl při chuti a ještě do poločasu srovnal. Po pauze se diváci nenudili, přesto zápasu chyběla třetí branka. Do konce základní hrací doby nepadla, a tak došlo na druhé prodloužení kola. Pověstný pokřik Eme Hype se mohl podruhé rozeznít ve 102. minutě, kdy se Emerickson prosadil a vypadalo to, že by se mohl vyhnout svým neoblíbeným penaltám. Definitivně je odvrátil ve 112. minutě a po výsledku 3:1 si připisuje vítězství 2:0 na zápasy.

Caster poprvé úspěšný

Sparťan Caster se mohl díky další prohře Dalase odpoutat ode dna tabulky. Soupeřem v 7. kole mu byl král defenzívy MorCajs. Ani Casterovi se dlouho nedařilo překonat jeho obranu, ale v 36. minutě přece jen našel skulinku, kterou využil. Skóre se měnilo až po změně stran a střelcem byl opět Caster. V 68. minutě navíc MorCajs udělal chybu a Caster měl rázně nakročeno k první výhře. Navíc v 80. minutě přidal další hřebíček do MorCajsovi rakve. Jednoznačný výsledek 4:0 dodal Casterovi sebevědomí i do druhého zápasu.

V něm se po šťastném odrazu v 17. minutě znovu ujal Caster vedení. MorCajs tak musel otevřít svá zadní vrátka. To se mu vyplatilo a od 28. minuty se začínalo od začátku. Jenže ještě do poločasu Caster prolomil MorCajsovu obranu podruhé a od první výhry ho dělilo čtyřicet pět minut. K ní ho přiblížil sám MorCajs po hrubé chybě svého brankáře. Jenže v 66. minutě ještě přišlo drama po kontaktním gólu MorCajse. Rozhodnutí přišlo v 86. minutě. Po výhře 4:2 v zápase a 2:0 v sérii udělal Caster důležitý krok pro udržení v nejvyšší FIFA COOL Lize.