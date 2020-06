Z bitvy o Plzeň vyšel vítězně DRMi. Poslední kolo slibuje drama

Pokud by Miki se Seronem zaváhali a T9Laky zvládl souboj se svým týmovým kolegou, mohlo být o vítězi základní části FIFA TS COOL Ligy jasno. Jenže jediný Seron slaví a soutěž tak má před posledním kolem tři lídry. O konečném složení play-off proto rozhodne až poslední kolo.

Emerickson přetlačil RIIJKa

V prvním zápase se utkali dva útočně ladění hráči – Sparťan Emerickson a RIIJK z týmu Entropiq. Ten patří mezi fanoušky pražské Slavie, za kterou také celou ligu hraje. Očekávaný gólový koncert se nekonal a v prvním poločase viděli diváci pouze jedinou branku. Emerickson si připravil skvělým pasem velkou šanci, kterou proměnil ve 34. minutě. Skóre se podruhé měnilo přesně po virtuální hodině hry, kdy RIIJK dokázal srovnat. Více se v základní hrací době nestalo, a tak hned první zápas rozhodovalo prodloužení. V něm RIIJK obrátil utkání ve svůj prospěch a od 97. minuty strhl vedení na svoji stranu. To si dokázal pohlídat až do konce a v důležitém zápase byl blíže celkovému vítězství.

I druhý zápas se nesl spíše v defenzivním duchu. V posledních momentech prvního poločasu ale přece jen padla první branka. Vedení se stejně jako v prvním měření sil ujal Emerickson. RIIJK opět musel dotahovat, ale nebezpečnější byl Emerickson. RIIJK si i tak vypracoval několik šancí, jenže žádná ke gólu nevedla. Navíc Emericskson vstřelil v 86. minutě druhý gól. RIIJK následně z nařízené penalty snížil, druhý zápas ale do prodloužení nedotáhl.

Rozhodnutí přinesl až třetí duel. V něm opět gól dlouho nepadl. Bezbrankový stav vydržel až do 67. minuty a znovu se prvním šťastným střelcem stal Emerickson. Gól zápasu velmi pomohl a začalo se hrát nahoru dolů. RIIJK měl necelou půlhodinu virtuálního času na srovnání. Na to mu stačila jen chvíle. Jenže Emerickson reagoval a po šťastném gólu byl vítězství blíže. RIIJK sice ještě dokázal překonat brankáře Emericksona, ale jeho pokus zastavila tyč. Sparťan Emerickskon získal tři body a v tabulce se posunul před svého soupeře.

Caster překvapivě přejel Mikiho

MikiTheGoat reprezentující FK Teplice se mohl dotáhnout na vedoucího Lakyho. K tomu potřeboval porazit Sparťana Castera, který v minulém kole zvítězil vůbec poprvé. Tato výhra ho ale očividně nabudila a v prvním zápase měl nad Mikim převahu. Tu zužitkoval ve 30. minutě. Mikimu se nedařilo vytvořit si jakýkoliv stálý tlak. Caster zápas kontroloval a došel si pro zisk prvního utkání.

I ve druhém utkání skórovala jako první AC Sparta Praha. Tentokrát Casterovi stačilo necelých 16 minut. Miki, který byl před tímto kolem nejlepším střelcem se 39 brankami jako by nebyl ve své kůži. V prvním poločase ale přece jen zařadil vyšší rychlostní stupeň. Nakonec přece jen proměnil jednu ze svých šancí a ve 34. minutě srovnal stav. Tempo mu ale nevydrželo dlouho. Miki si v 59. minutě nepohlídal prostor ve svém velkém vápně a nikým neatakovaný Caster skóroval. Další velkou mezeru v obraně otevřel Miki Casterovi v 67. minutě a Sparťan jeho chybu v přehledem potrestal. Navíc ještě v 85. minutě přidal čtvrtou branku, s přehledem získal tři body a rázně vykročil za záchranou.

Souboj o postup do čtvrtfinále zvládá MarioOoso99

Třetí duel 8. kola FIFA TS COOL Ligy svedl dohromady MorCajse a hráče MarioOoso99. MorCajs, který je noční můrou pro všechny účastníky, díky své urputné obranné hře měl šanci se na svého soka bodově dotáhnout. Podle očekávání dlouho nepadl žádný gól. MorCajsův beton odolal až do prodloužení. A ani v něm neztratil nic na své pevnosti. Naopak ve 105. minutě MorCajs zužitkoval jednu ze svých mála šancí a díky tomuto okamžiku v prvním zápase zvítězil.

MorCajs pochopitelně svoji taktiku nechtěl měnit ani ve druhém utkání. Jenže musel. Co se Mariosovi nepodařilo ve dvou hodinách prvního duelu, dokázal hned po pěti minutách druhého střetnutí. MorCajs se přesto do bezhlavých útoků nepouštěl. Marioso se očividně po prohře poučil a ve 31. minutě zvýšil své vedení. Teď už musel MorCajs hru otevřít a bylo to znát. Jeho naděje na snížení ale zmařila konstrukce branky a během jedné minuty trefil MorCajs dvakrát břevno a jednou tyč. Síť se tedy rozvlnila na druhé straně a MarioOoso99 si už hlídal pohodlný náskok. Třináct minut před koncem základní hrací doby se sice MorCajs přiblížil, jenže v nastaveném čase si Marioso své vítězství pojistil.

Důležitost prvního gólu zápasu si uvědomovali oba hráči a ve třetím zápase nikdo nechtěl udělat chybu. Diváci tak viděli klasické dobývání MorCajsovy pevnosti, přičemž MorCajs spoléhal na rychlé přenesení hry. Jedno takové dokázal v 38. minutě proměnit a na tahu byl MarioOoso99. Tomu se podařilo srovnat v 58. minutě a mohl se znovu pustit do bušení na MorCajsovu hráz. Tu dokázal protrhnout až na začátku prodloužení. Z vytrvalého obránce se tak musel stát dravý útočník. Mariosovi se hrálo do otevřené obrany mnohem lépe a do konce zápasu přidal ještě dva přesné zásahy. Po vítězství 4:1 v zápase bere i vítězství 2:1 v sérii.

Seron získává povinné body, ve třetím utkání Dalase zničil

Jeden z favoritů ligy Seron ze Sampi měl za úkol v zápase s Dalasem z FK Teplice brát jasné tři body. Dalas naopak mohl jen překvapit. Seron po zaváhání Mikiho mohl být blízko přímého postupu do semifinále. První gól utkání vstřelil překvapivě Dalas už v 19. minutě. Serona to ale nerozhodilo a ve 36. minutě odpověděl nejlepším možným způsobem. Jenže už o čtyři minuty později zase prohrával po několika rychlých přihrávkách a přesném zakončení Dalase. I podruhé Seron srovnal. V závěru základní hrací doby byl Dalas jednoznačně lepším hráčem a jeho snaha se vyplatila. Od 88. minuty na ukazateli skóre svítil stav 3:2. Do třetice už Seron neměl dech a potřeboval otočit.

Druhý zápas začal Seron mnohem lépe a po nařízené penaltě z 20. minuty skóroval. A svůj náskok si pečlivě hlídal. V 51. minutě to navíc bylo už o dvě branky a Seron mohl hrát s větším klidem. Ještě lépe to pak pro něj vypadlo v 64. minutě, kdy zvýšil. To ale nebylo vše a Seron si připsal ještě jednu branku a jednoznačně odmítl překvapivou prohru.

I třetí zápas začal lépe pro Serona, který se ujal vedení ve 24. minutě po parádní souhře. Dalas byl Seronovi v první půli vyrovnaným soupeřem, jenže po změně stran inkasoval podruhé a zápas už úplně vypustil.V 61. a 64. minutě přidal Seron další branky a opakoval se tak scénář druhého utkání. Decimace Dalase ale nekončila. Seron byl při chuti a přidal další tři góly. Dalas sice vykročil za překvapivým vítězstvím, ale po dvou debaklech sestupuje do druhé ligy.

Bitvu o Plzeň vyhrává DRMi10

Zápas o krále západočeské metropole mezi hráči DRMi10 a T9Laky nabídl velmi vyrovnaný souboj, ke kterému oba přistoupili velmi zodpovědně. A tak první gól padl až v 75. minutě po střele DRMiho. Laky ale bleskově odpověděl a zápas po krátkém vedení pokračoval za nerozhodného stavu. To vydrželo až do prodloužení. V něm měl více ze hry Laky, avšak branku nevsítil. Poprvé v 8. kole FIFA TS COOL Ligy rozhodovaly penalty. V nich se DRMi nemýlil a potrestal tak Lakyho za nevyužité šance z prodloužení.

I druhé utkání dlouho žádný gólový moment nepřineslo a do kabin se šlo poprvé za bezbrankového stavu. To se mohlo změnit v 61. minutě, kdy Laky měl možnost pokutového kopu. A byl to rozhodující moment série. Penalty v tomto střetnutí byly doménou DRMiho a Lakyho vychytal. V 71. minutě pak sám skóroval a byl blízko k výhře v týmovém souboji. O pár minut později nezafungovala Lakyho ofsajdová past a DRMi s dvougólovým náskokem začal odpočítávat dlouhé minuty. V závěru si DRMi ještě zápas pojistil a v tabulce se tak dotáhl na čelo. O jedno ze dvou postupových místo přímo do semifinále se na dálku popere s Lakym a Seronem. Ti navíc hrají v posledním kole proti sobě.