Esporty na mobilu rostou. Které top hry si zahrajete i na smartphonu?

Když se řekne esport, většina lidí si jej vybaví ve spojitosti se soupeřením u stolních počítačů, nebo herních konzolí. Stále větší pozornosti se ale dostává i hráčům mobilních her, které se často odvíjejí od svých hranějších verzí. Na světové úrovni mohou soupeřit o zajímavé částky ve hrách PUBG, Fortnite či Arena of Valor.

V Česku se zase ti nejlepší utkávají o korunu mobilního krále na každoročním Samsung Mistrovství České republiky v mobilních hrách. Na kterou hru se ale zaměřit? Toto je top pět esportových her, které můžete hrát profesionálně i na svém mobilním telefonu.

Fortnite Rozdáno: 2,1 miliardy korun Nejúspěšnější hráč: Bugha (75,5 milionů korun, USA)

Když ve druhé polovině roku 2017 vyšel titul Fortnite, okamžitě si získal desítky milionů hráčů po celém světě. Aktuálně se Fortnite nachází na třetím místě v žebříčku her s největšími dotacemi turnajů. Za sebou tak nechává například velmi oblíbenou hru League of Legends. Zatím největší turnaj se odehrál v roce 2019, kdy se soutěžilo o 688 milionů korun. Nejlépe si vedl tehdy šestnáctiletý americký talent Kyle „Bugha"Giersdorf, který získal necelých 70 milionů korun. Zajímavostí je, že turnaje se účastnili i dva Češi - Richard „Skailer" Janeček a Martin „marteeen" Pátek. Každý z nic si odnesl přes 1 milion korun.

I přesto, že se Fortnite častěji hraje na počítači, trénovat můžete i na mobilním telefonu

PlayerUnknown's Battlegrounds Rozdáno: 633,1 milionů korun Nejúspěšnější hráč: Loki (17,3 milionů korun, Jižní Korea)

Na druhém místě objevuje další oblíbená battle royale hra PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Ta patří i mezi nejstahovanější mobilní hry a lze očekávat, že celková částka rozdaná v turnajích v mobilní verzi hry se bude výrazně zvyšovat i v následujících letech. Vždyť jen pro rok 2020 vytvořili vývojáři z Tescent Gaming ligu, ve které se týmy utkají o 5 milionů dolarů, tedy asi o 123,3 milionů korun. Nutno podotknout, že zatím výrazně větší částku z turnajů si odnesli hráči na počítači. Z celkové sumy 633,1 milionů korun si hráči na mobilních telefonech odnesli 91,8 milionů. Nejúspěšnějším hráčem je Korejec Loki, v mobilní verzi pak duo Thajců s přezdívkami D2E a G9.

Hearthstone Rozdáno: 521,7 milionů korun Nejúspěšnější hráč: Thijs (11,5 milionů korun, Nizozemsko)

Druhé místo v našem žebříčku drží karetní hra Hearthstone. V ní si hráči před zápasem připravují speciální balíčky, se kterými se snaží porazit svého soupeře. Hratelných karet je více než tři tisíce, taktik tedy existuje spousta. V této hře jsou velmi úspěšní také čeští reprezentanti, kteří se účastní nejprestižnější akcí a dokonce v roce 2017 dokázala česká reprezentace získat titul v turnaji 2017 Hearthstone Global Games, který je považován za mistrovství světa týmů. Podle celkové vyhrané částky zatím první místo drží hráč Thijs, který aktuálně reprezentuje esportový velkoklub G2 Esport.

Arena of Valor Rozdáno: 359 milionů korun Nejúspěšnější hráč: Cat (11,5 milionů korun, Čína)

Arena of Valor (také známá jako Honor of Kings) je hra ze žánru MOBA, kde proti sobě nastupují dva týmy. Každý hráč si vybírá jednu z mnoha unikátních postav a společně se svými spoluhráči má za úkol dobýt soupeřovu hlavní budovu. Arena of Valor je především asijskou záležitostí a v první stovce nejúspěšnějších hráčů najdeme jediného hráče z jiného kontinentu – 76. místo hájí Američan s přezdívkou Mts. Všem aktuálně vládne Číňan vystupující pod jménem Cat, který s týme eStar Pro vyhrál zatím poslední mistrovství světa.

Shadowverse Rozdáno: 79,2 milionů korun Nejúspěšnější hráč: feg (24,7 milionů korun, Japonsko)

Do žebříčku pěti mobilních her pronikla i druhá karetní hra, ve které rozhoduje logické myšlení a připravená taktika hráčů. Je jí japonský Shadowverse, který byl vydán v roce 2016. I v tomto případě ti nejlepší hráči pocházejí z Asie, nicméně nejsou tak dominantní jako v případě Arena of Valor. Zatím nejúspěšnějším hráčem Shadowverse je Japonec feg, především díky svému úspěchu v na Shadowverse World Grand Prix 2018, odkud si odnesl rovný milion dolarů.

Mobilní esport v Česku

I fanoušci mobilního esportu v Česku mají své vyvrcholení sezóny, kterým je již tradičně podzimní Samsung Mistrovství České republiky v mobilních hrách. V letošním roce probíhá kvalifikace ve dvou hrách. V již zmíněné karetní hře Hearthstone a v novice Brawl Stars, která v současnosti velmi nabývá na popularitě a brzy se může dostat i do tohoto výběru. Titul z Hearthstone bude obhajovat Oldřich Mahdal zvaný Faeli, který se může stát vůbec prvním hráčem se dvěma tituly mistra ČR. Naopak hra Brawl Star pozná svého českého mistra vůbec poprvé.

Aktuální pořadí kvalifikace na Samsung MČR v mobilních hrách

Hearthstone Pořadí Hráč Tým Počet bodů 1. M1Lan Eclot Gaming 634 2. En1gma Entropiq 584 3. Faeli Entropiq 528 4. Pepe Gifted Gaming 524 5. BlizzconJan Eclot Gaming 516 6. NLKY Vikingekrig 502 7. Martim Inside Games 500 8. Valdaboy Absolute Legends 482 9. Jobsad Inside Games 470 10. Koronos EET 434