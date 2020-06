Chcete dát gól Neuerovi? To je výzva! Projekt Live Penalty všem dává šanci

Dát gól nejlepšímu brankáři světa, to se nemusí podařit ani slavným útočníkům. Teď to ale může zkusit každý fanoušek. Díky české aplikaci Live Penalty se můžete propojit se známými hráči i kluby. A vstřelit gól z penaltu brankáři, jakým je třeba Manuel Neuer z Bayernu Mnichov, to už je pořádná výzva. Do projektu, který je založený na unikátní technologii, bylo investováno čtrnáct milionů korun a už v lednu do něj vstoupil třeba český fotbalový reprezentant Jakub Jankto, který je ve světě esports hodně aktivní, když má svůj tým Sampi. Projekt podpořil i investiční fond J&T Ventures.