Právnický trapas. Advokát esportového hráče zažaloval špatnou společnost

Byla to velká kauza v esportovém světě a vlastně stále je. Nadějný a tehdy čtrnáctiletý talent ve hře Counter-Strike: Global Offensive dostal od společnosti Valve Corporations ban kvůli cheatování. Zákaz činnosti, který před čtyřmi lety obdržel, významným způsobem přibrzdil rozvoj jeho kariéry. Olkkonen tvrdí, že kamarádovi pouze ukazoval, co vše je ve hře možné dělat. V době, kdy podváděl, navíc vůbec netušil, že by se mohl stát profesionálním hráčem.

Mlaďoučký Fin se proto rozhodl vyrazit do právní bitvy kvůli ušlým ziskům a o drobné se rozhodně nejednalo. Po společnosti Valve chtěl kompenzace ve výši 250 000 eur (přibližně šest a půl milionu korun). Celá záležitost má nakonec ale dosti bizarní rozuzlení.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Esm 2019 📷 @attehti Příspěvek sdílený Elias Olkkonensyntyessään (@eliasolkkonen),Srp 18, 2019 v 12:40 PDT

Po čtyřech letech vleknoucího se soudního sporu vyšlo najevo, že advokát Olkkonena udělal nepochopitelnou chybu. Místo toho, aby žaloval Valve Corporations, žaloval její dceřinou firmu Valve GmbH. Ta žádný vztah ke hře CS:GO ani k jejím opatřením vůči hráčům nemá.

Jak poznamenává esportový server Talkesports, pro Jamppiho je celé završení kauzy skutečně tragickou tečkou. Nejen, že kvůli mladičké nerozvážnosti přišel o možnost dále rozvíjet naplno svůj talent, ale také byl pro něj zpackaný soudní proces nemalou finanční zátěží.