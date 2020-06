Z fotbalisty obchodníkem. Beckham investuje do esportu

Jedna z největších světových obchodních ikon a fotbalová legenda David Beckham se rozhodla investovat do esport společnosti Guild Esports. Pětačtyřicetiletý bývalý anglický reprezentant se stává spoluvlastníkem společnosti, která má mít hodnotu přes 100 milionů dolarů.

Odhadovaná cena firmy by mohla dosáhnout 124 milionů dolarů poté, co by získala důležité financování ze stran DB Ventures a Blue Star Capital. Druhá jmenovaná společnost financovala již předešlou společnost Lord Esports a nyní vlastní 11,7 procenta firmy.

DB Ventures se zaměřuje na minoritní podíl ve firmě. Tato společnost je vlastněna Beckham Brand Holdings, která je kontrolována Davidem a Viktorií Beckhamovými, a také Footwork Productions, kde má majoritní podíl sám Beckham.

Tato společnost vlastní i několik rodinných firem a také nejnovější přírůstek do americké fotbalové ligy, Inter Miami CF.