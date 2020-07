Jeden z nejlepších hráčů NHL končí v týmu Sampi

„Loučíme se s Ekim... Jeho jméno bude navždy vryto do týmové historie zlatým písmem a jistě zůstane inspirací pro ostatní hráče," píše se na webových stránkách týmu Sampi.

Podle serveru Playzone chce klub Jakuba Jankta v následujících letech ve svých řadách angažovat výhradně české hráče. Tammenpaa byl posledním zahraničním gamerem na soupisce. K ukončení spolupráce tak došlo na základě vzájemné dohody.

„Dnešním dnem se loučíme s legendou a idolem všech začínajících hráčů. S Erikem se rozcházíme po vzájemné dohodě a pevně věříme, že ho zanedlouho uvidíme v barvách některého z reálných týmů americké NHL, které o něj už v minulosti projevily zájem. Ekimu děkujeme za perfektní reprezentaci našeho týmu a přejeme do budoucna jen to nejlepší," vzkázal prostřednictvím klubového webu manažer Sampi Jakub Faul.

„Chtěl bych poděkovat týmu Sampi a Jakubu Janktovi za všechno, co pro mě udělali v posledních dvou letech... přeji jim do budoucna jen to nejlepší. Těším se na budoucnost, mým cílem je soutěžit za tým NHL. Je toho ještě tolik, co chci dokázat. Čas ukáže, jestli se to povede," vyjádřil se ke svému odchodu EKI prostřednictvím Twitteru.