Jeden z největších úspěchů v kariéře! váží si zisku MOL eCupu RIIJK

Jste historicky prvním šampionem MOL eCupu. Infarktovou finálovou bitvu proti T9Lakymu rozhodla až osmá série penaltového rozstřelu. Jaké byly vaše pocity bezprostředně po zisku trofeje?

V první chvíli to byla spíše úleva než radost. Samotná finálová utkání byla velmi vyrovnaná a rozhodující zápas obzvláště, když se rozhodlo až v osmé sérii pokutových kopů. S předáním trofeje ze mě všechno opadlo a začal jsem si uvědomovat, co se mi povedlo a přišla veliká radost.

Turnajových triumfů ale máte na kontě už víc. Kam řadíte v dosavadní esportové kariéře ten z MOL eCupu?

Velmi vysoko! Je to jedna z nejprestižnějších trofejí na CZ/SK scéně a moje první veliké vítězství v barvách organizace Entropiq. Takže vedle vítězství na MČR, které mě dostalo do Paříže, je to největší úspěch v mojí dosavadní hráčské kariéře.

RIIJK v dresu Pardubic přebírá ceny pro vítěze MOL eCupu, ve finále soutěže porazil T9Lakyho.

Probíhala z Vaší strany nějaká zvláštní příprava na superfinálový den? Přece jen v soutěži jste zůstali už pouze čtyři a pohár byl blízko.

Výjimečně jsem vynechal víkendovou ligu, která se odehrává v odlišném herním režimu, než bylo stanoveno pro MOL eCup a já si nechtěl narušit koncentraci jinou rychlostí a stylem hry. Co se týče soupeřů, tak těm jsem žádnou zvláštní přípravu nevěnoval. Snažím se vždy soustředit hlavně na sebe a podávat co nejlepší výkony.

Čtenáři Sport.cz Vás znají zejména z účinkování v nedávno skončené TS COOL lize. V ní se Vám ale až tolik nedařilo. Dalo by se říct, že jste si nyní ziskem trofeje spravil chuť?

COOL liga byla velmi vyrovnaná od základní části. V play off jsem se těsnými prohrami připravil o lepší výsledek a pokud v COOL lize chybělo i to pomyslné štěstíčko, tak tentokrát v MOL eCupu se přiklonilo na mojí stranu.

Jaké máte plány v nejbližších týdnech?

Relax neplánuji, protože se pořád něco chystá a je co hrát. Pár dní odpočinku bude až před vydáním nové FIFA 21. Nedávno jsem ale strávil super chvíle v přírodě s kolegy z naší organizace Entropiq na teambuldingu.

Patříte k nejlepším hráčům FIFA na české scéně. Je vaším cílem probojovat se na FIFA eWorld Cup?

Rozhodně se chci dostat na některý z turnajů od EA Sports! Úroveň turnajů u nás jde ale hodně nahoru, takže jeden z cílů je i dominovat tuzemské scéně.

A co nějaké další zahraniční turnaje?

Vzhledem k současné situaci s covidem-19 byla drtivá většina zahraničních turnajů zrušena. Co bude dále teprve uvidíme s novým vydáním FIFA 21.