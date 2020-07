Co přesvědčilo hvězdu Twitche stát se streamerkou na plný úvazek?

Imane „Pokimane" Anysová je populární streamerka, youtuberka a plejerka her jako League of Legends, Minecraft, Valorant nebo Fortnite. V nedávném rozhovoru na YouTube s Grahamem Stephanem poodhalila, jak začínala její dráha internetové celebrity.

„Pamatuji si přesně, jak to tehdy bylo. Byla jsem v druhém ročníku na univerzitě a do té doby jsem streamovala spíš pro zábavu ve volném čase. Studovala jsem chemické inženýrství. V jeden moment jsem se ale, co se týče měsíčních výdělků, dostala k částce 10 tisíc dolarů, a to jen ve spolupracích," řekla čtyřiadvacetiletá streamerka.

„Jakmile se to stalo, řekla jsem si, že to může být moje práce. Moje mentální nastavení se úplně změnilo. Jakmile jsem věděla, že si vydělám přes sto tisíc dolarů za měsíc, úplně jsem se streamování oddala," přiznala skutečnost, že si měsíčně vysíláním přijde v přepočtu na více než dva miliony korun.

Anysová byla nedávno na Esports Awards nominována na cenu kategorie „Streamer roku".