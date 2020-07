Představí se esport na další vrcholné akci?

Asijská federace elektronických sportů usiluje o zařazení esportu na Hry jihovýchodní Asie, které se mají uskutečnit příští rok v Hanoji ve Vietnamu. Hostitelská země ale kvůli pandemii koronaviru virtuální soutěže do programu zahrnout nehodlá. Medaile v esportech se na stejné akci rozdávaly už v roce 2019, soutěž tehdy pořádaly Filipíny.

Asijská federace elektronických sportů v současnosti podle serveru Esportsobserver hledá podporu pro inkluzi esportu s tradičním sporty v rámci Her jihovýchodní Asie, které se v roce 2021 mají uskutečnit v Hanoji.

Prezident esportové federace Sebastian Lau už měl s žádostí o zařazení virtuálních soutěží do her kontaktovat filipínský olympijský výbor. Podle Esportsobserveru na plánované vietnamské mezinárodní akci zatím žádné esporty do soutěžního programu zahrnuty nejsou.

Vietnam se hájí tím, že redukce počtu soutěží souvisí se snižováním rozpočtu v důsledku ekonomických dopadů pandemie koronaviru. V současnosti běží procesní lhůta, ve které můžou jednotlivé země k podobě turnaje posílat hostitelské zemi své připomínky.

Esporty už se na hrách představily v roce 2019, kdy na Filipínách bylo ve virtuálních turnajích rozděleno šest sad medailí. Soutěžilo se například v hrách Arena of Valor, Dota 2, Starcraft II nebo Tekken 7.