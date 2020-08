Podceňovaná sestava Enterprise v prvním týdnu zářila, jak si povede v tom druhém?

Pokud byste se před sezonou zeptali, kdo vlastně bude favoritem letního splitu, většina diváků i analytiků by nejspíš jmenovala CZC.eSubu, Team Sampi nebo mistry jara z týmu SINNERS. Na Enterprise se ale tak nějak zapomnělo, a to i přesto, že ze sestavy, která dosáhla play off, odešel pouze dytor. Toho však nahradil jeden z nejlepších hráčů druhé ligy, Tomáš "system" Zemko a zatím to vypadá, že tým na síle neubral.

Na úvodních dvou mapách si Enterprise Esports vyšlápli na Team Brute, které porazili v prodloužení 19:17 a v druhém kole podali proti ECLOT výborný výkon završený vítězstvím 16:5. Přitom i v našich předsezonních power rankings figurovali Enterprise až těsně na 7. místě, právě za ECLOT či Brute. Dle slov Xperrience navíc může tým díky změně z dytora na systema daleko více trénovat, a to zatím přináší své ovoce.

„Enterprise po odchodu Dytora nedávám příliš velkou šanci uspět. Jsou týmem, který dokázal překvapit individuální hrou, ale po předchozím splitu si na ně konkurence dá pozor a zopakovat tyhle výkony bude dle mého názoru až příliš obtížné," nevěřil Enterprise ani komentátor Straty.

Enterprise se po dvou zápasech drží na druhém místě. Tým často sází na individuální výkony, ale na Mirage proti ECLOT se killy krásně rozložily mezi jednotlivé hráče. Nejlépe se statisticky dařilo systemovi s 25 killy a hráči lucasp, který si připsal ještě o jeden zářez na pažbu navíc. Právě lucasp hrál ale hlavní roli zejména v utkání proti Brute, kdy se díky svému agresivnímu hraní dostal až na 39 killů! V této hře sváděl velký souboj o místo top fraggera se sokem kwertzzem, který ale týmu vystřílel o bod méně a o jediný frag zůstal i za hráčem Enterprise.

Sestava se v posledních dnech připravovala na bootcampu na zámku Trnová a z pozápasových rozhovorů byla dobrá týmová nálada opravdu cítit. I tento fakt může výrazně přispět k dosud přesvědčivým výkonům a další velký test čeká slovensko-českou soupisku už v pondělí v utkání proti Dark Tigers (21:45). Ti v úvodním týdnu dokázali přehrát eSubu, ale následně těsně podlehli hvězdné sestavě Sampi. Jedno je ale jisté: S Enterprise se musí počítat v boji o play off a ten, kdo tento nenápadný tým podcení, na to může tvrdě doplatit.