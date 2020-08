Tvrdý boj o body v CS:GO Tipsport COOL lize: Kdo se zvedne?

Ani pro jeden tým nejde o definitivní utkání, které by stoprocentně rozhodlo o osudu. Na druhou stranu se právě při těchto duelech bude lámat chleba a je velmi pravděpodobné, že ten, kdo zápas prohraje, se do nejlepší čtveřice nedostane.

Výhra by se náramně hodila Dark Tigers, kteří by se v případě úspěchu mohli posunout na 4. místo a razantně zvýšit své šance na postup do play off. ECLOT mají ale výhodu, jelikož je soupeři nemohli vidět tolikrát hrát, protože nehrají Sazka eLEAGUE a v 5. kole Tipsport COOL ligy navíc pauzírovali.

Dark Tigers se z posledních čtyř zápasů povedlo vyhrát jen jediný, ale všechny prohry utrpěli po vyrovnané bitvě. Dvakrát totiž padli 14:16 (proti Sampi a eEriness) a jednou 13:16 (proti Enterprise). Eclot Gaming za sebou mají výsledky jako na horské dráze a po jasné prohře se jim třeba povedlo získat výhru 16:3 nad eEriness. Síla na soupisce rozhodně je, jelikož její jádro dokázalo na jaře obsadit 3. místo.

Pokud se podíváme na nejlepší střelce, vyjde nám z toho souboj mangusse a noobiqa, kteří jsou na tom ve svých týmech statisticky jasně nejlépe. Za Dark Tigers se mangussovi zatím v 1. Tipsport COOL lize velice daří a z pěti zápasů se může pochlubit statistikou K/D 1,23. V dosavadní sezoně mu však zdatně konkuruje zyored s K/D 1,15.

V týmu Eclot Gaming se nejlépe vede noobiqovi, který má K/D přesně 1,0 a zbytek týmu je poměrně vyrovnaný. V posledním zápase proti Sampi se ale dařilo Fizarezimu, který v prohře 11:16 ukořistil 19 fragů a připsal si tři open fragy, které jsou zatím v česko-slovenských zápasech letního splitu nesmírně důležité.