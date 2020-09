LIVE STREAM: Kdo ovládne šlágr 9. kola CS:GO Tipsport COOL ligy?

Pondělní program zahájí střet mezi eEriness MARVO a týmem Sazka.BRUTE. Oba celky mají shodně 7 bodů a krčí se na chvostu ligové tabulky. Pro jedny tak výhra bude znamenat kýžený odraz ode dna, druhé mužstvo už bude muset pomalu ale jistě naopak přemýšlet o tom, jak odvrátit sestup o patro níž.

V dalším duelu se představí parta fotbalisty Jakuba Jankta Sampi. Vyzyvatelem jim budou Dark Tigers a s blížícím se play off už půjde opravdu o hodně. Sampi by se případným triumfem významným způsobem přiblížili k postupu do vyřazovací fáze soutěže.

Obdobnou zápletku nabídne i duel mezi průběžně třetími Enterprise ze Slovenska a pátým Eclot Gamingem.

Pondělní program zakončí očekávaná bitva o první příčku mezi SINNERS a CZC.eSubou. Úřadující mistři SINNERS mají na kontě zatím jedinou porážku. A tu jim uštědřila právě parta modré krve z CZC.eSuby. Uvidí fanoušci odplatu?

9. kolo Tipsport COOL ligy začíná v 18:00 a živě ho můžete sledovat na portále Playzone nebo přímo na serveru Sport.cz