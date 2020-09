Duel 10. kola Tipsport COOL ligy mezi Enterprise a Dark Tigers slibuje dramatickou podívanou

10. kolo Tipsport COOL ligy je za rohem a fanoušky čeká čtveřice napínavých duelů. Čtvrteční program slibuje především boj o nejlepší čtyřku tabulky. Postupové pozice do play off aktuálně drží první SINNERS, druhá CZC.eSuba a třetí a čtvrtí Enterprise s Dark Tigers. Dva posledně zmiňované celky svedou večer důležitou bitvu, která může hodně napovědět o tom, kdo si v letním splitu zahraje ve vyřazovací části.

Dark Tigers nemají snadnou pozici. Jsou sice čtvrtí, ale dotahující parta fotbalisty Jakuba Jankta ze Sampi má zápas k dobru. Pondělní vzájemný duel ale tygři zvládli a jejich postupové ambice proto nabraly reálnější kontury. Čtvrteční souboj s Enterprise pro ně bude neméně důležitou zkouškou.

Enterprise v pondělí po třech porážkách v řadě dokázali konečně nalézt částečně zpět formu, která je zdobila v úvodu soutěže, kdy po delší období celou ligu vedli. Slovenský zástupce v minulém kole porazil Eclot Gaming na Infernu 16:12.

Důležitou roli přitom hrál plejer forsyy, kterému se 178 fragy patří čtvrtá příčka mezi střelci v celé soutěži. Nejvýraznějším článkem Dark Tigers je zase manguss. Pro fanoušky proto bude zajímavé porovnání obou borců ve čtvrtečním vzájemném zápase o důležité body.

Enterprise by se případným triumfem dokázali vzdálit 5. pozici, která je pro ně určitě velkým strašákem. Zvlášť poté, co na začátku ligy válcovali své soupeře. Ovšem to pochopitelně platí i pro Dark Tigers, kteří mají ze zmiňované trojice se Sampi nejhorší pozici.

Tygři si v minulém splitu odnesli v konečném pořadí právě nepopulární pátou pozici. Ve čtvrtek tak můžou udělat první krok k tomu, aby se obdobná situace na konci splitu letního neopakovala.