Sampi je jistým účastníkem play off CS:GO Tipsport COOL ligy

Esportoví příznivci v pondělí sledovali 13. kolo Tipsport COOL ligy ve hře Counter-Strike: Global Offensive. Tým Sampi dokázal opanovat obě utkání a zajistil si postup do play off. V závěrečném čtvrtečním hracím dnu se bude soutěžit o poslední vstupenku mezi elitní čtyřku, hráči Dark Tigers ale vzhledem k pondělnímu zaváhání proti Eclotu Gaming mají do vyřazovacích bojů nejdál.