LIVE STREAM: Základní část CS:GO Tipsport COOL ligy vrcholí, kdo vybojuje poslední místenku v play off?

Dva jistí účastníci vyřazovacích bojů SINNERS a Sampi se představí v úvodním střetnutí čtvrtečního programu od 18:00.

V následujícím souboji nastoupí dva celky ze spodku tabulky eEriness MARVO a Eclot Gaming v přímém souboji o šesté místo pořadí.

Pak už přijde na řadu bitva na dálku o poslední volnou vstupenku do play off. Nejprve se proti CZC.eSubě postaví slovenští Enterprise. Favoritem bude určitě modrá krev hrající ve skvělé pohodě. Enterprise ale v případě výhry už bude moct slavit, takže kůži určitě nedá lacino.

V opačném případě by to byla hozená rukavice pro Dark Tigers. Pokud Enterprise prohrají, Tygři mohou proti papírově slabšímu celku Sazka.BRUTE vybojovat play off. V minulém splitu jim v závěru základní části postup unikl. Teď ho sice nemají pouze ve svých rukách, šance ale stále je.