Druhou část baráže Tipsport COOL ligy ovládli hráči Eclotu Gaming a Dark Tigers

V úvodním duelu čtvrtečního programu se proti sobě postavil šestý celek 1. Tisport COOL ligy Eclot Gaming a třetí tým 2. ligy Gifted Gaming ze Slovenska. O roli favorita v utkání nebyl nejmenší pochyb.

V posledních týdnech ve skvělé formě hrající Eclot svého soupeře roznesl a po výsledcích 16:5 a 16:7 se i v jarním splitu představí mezi tuzemskou elitou.

Z pátého místa ligy musel do baráže i celek Dark Tigers, kterému už podruhé v řadě těsně unikl postup do play off. Tygry vyzvalo čtvrté družstvo 2. ligy Team Gravity.

I v tomto střetnutí bylo dobojováno velmi rychle. Dark Tigers připsali dvě výhry poměrem 16:8, a v jarním splitu se tak budou moct snažit konečně si cestu do vyřazovacích bojů COOL ligy proklestit.