Česká asociace esportu spouští iniciativu Zdravý hráč

Česká asociace esportu chce ve spolupráci s Českou spořitelnou podporovat zdravý životní styl profesionálních i rekreačních hráčů počítačových a mobilních her. Pomoci má k tomu iniciativa Zdravý hráč, která oslovila známé osobnosti esportového světa, odborníky na pohyb i populární streamery, kteří mají motivovat mladé hráče k pohybovým aktivitám a předejít tak možným zdravotním problémům z nadměrného sezení.

„Nechceme zakazovat hraní her, ale hráče upozornit, že k tomu, aby mohli dělat to, co je baví, a zůstali zdraví, je potřeba se také hýbat. Proto je budeme v rámci této iniciativy aktivovat k tomu, aby si vybrali jakýkoliv pohyb a alespoň nějaký čas se mu věnovali," odhalil plány předseda České asociace esportu Lukáš Pleskot.

„Určitě je to i o správných vzorech," dodal Pleskot. Asociace proto spojila síly se známým českým streamerem Counter Striku: Global Offensive Davidem Lacinou. Jeho úkolem bude oslovit mladou generaci hráčů počítačových her a motivovat je k tomu, aby sportovali a žili zdravě.

„Je důležité být v dobré fyzické kondici i k podávání dobrých výkonů na poli esportu," čerpá z vlastních zkušeností Lacina, který je v komunitě známý pod přezdívkou Kaparzo. Esportové turnaje často končívají v pozdních nočních hodinách a jsou podle něj náročné nejen po stránce psychické, ale i té fyzické.

Iniciativa proto oslovila také fitness trenérku a mistryni světa v racketlonu Zuzanu Kubáňovou, pro kterou bude spolupráce s esportovými hráči novou a zajímavou zkušeností. „Hlavní motivací je pro ně tu pohybovou aktivitu udělat zábavnou," říká Kubáňová.

„Nebudeme tlačit hráče ke konkrétním sportům, ať si každý vybere, co ho baví. Budeme spolupracovat se Zuzkou, která bude říkat, co je vhodné a jak by se lidé měli hýbat," upřesnil předseda Pleskot.

„Věříme, že Zdravého hráče ocení nejenom hráči a fanoušci videoher, ale i jejich rodiče, kteří často nevědí, jak svým dětem vysvětlit důležitost pohybu. Díky této myšlence tak iniciativa přesně zapadá do našeho sportovního programu," konstatoval Radomil Štumpa z České spořitelny.

Zástupci České asociace esportu mají přislíbenou spolupráci na projektu od předních českých esportových organizací. Fanoušci virtuálního zápolení se tak mohou těšit, že v budoucnu uvidí například hráče populární hry FIFA v soubojích na hřišti se skutečným balónem. Zónu Zdravý hráč mohou příznivci virtuálního měření sil očekávat i na Mistrovství ČR v počítačových hrách.