Prvními mistry ČR v Brawl Stars se stali hráči Sampi.Tipsport

Taková věc, jako je premiérový ročník Samsung MČR v Brawl Stars, si zaslouží celkové ohlédnutí zpátky. Při něm lze říct jen jediné: „We told ya so!" Ano, říct něco jistě na 100 % samozřejmě nelze před začátkem žádného esportového turnaje, o dominanci eSuby a Sampi.Tipsport ale pochybovat moc smyslu nedávalo.

Tyto dva celky ji předváděly po celou dobu sezóny, a to, že v grandfinále se utkaly právě ony, tak překvapivé opravdu nebylo. Ale popořadě, vše začalo už ve skupinové fázi, která se úplně dle předpokladů nevyvinula. V Áčku se ještě dle našich predikcí zvládli přímo do semifinále dostat Sampi.Tipsport a do čtvrtfinále GLORE se Sazka.BRUTE, ale ve skupině B už přišlo menší překvapení.

https://www.facebook.com/playzonecz/posts/10158178169254398

Na rozdíl od Online Vision Gaming se totiž od INAE SAZKA konec rovnou ve skupinách úplně nečekal, což platí i postupu od Inside Games. Ten byl stejně jako u ENTERPRISE esports jen do čtvrtfinále, neb jisté místo v TOP 4 patřilo suverénně eSubě, jenže IG ve své překvapivé jízdě pokračovali i dále. Domů totiž poslali GLORE, spolu s nimiž se ještě před tím po prohře nad ENTERPRISE s turnajem museli loučit i hráči Sazka.BRUTE, a my jsme tak byli svědky docela zajímavých semifinále.

V nich už nás ale outsideři zaskočit nezvládli, eSuba i Sampi.Tipsport si totiž připsali jednoznačnou výhru 3:0, a rozhodnout už tak zbývalo jen přímo o tom, kdo se stane mistrem ČR. Favorit byl jasný, ani papírová síla eSuby se zkrátka s tou, kterou má sestava Sampi.Tipsport, rovnat nemohla. A navzdory tomu, že modrá krev do grandfinále vstoupila lépe, se překvapení nekonalo – Sampi.Tipsport po těsném souboji vyhráli 3:2, a stali se tak prvními mistry ČR ve hře Brawl Stars.