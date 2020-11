Slovenská kráska Demitrová to s ovladačem umí, za největší úspěch považuje účast na MS v NHL

K hokeji ji to táhlo už od malička. Zápasy sledovala v televizi i na stadionech. „Nějak se to celé sešlo. Bavilo mě se na hokej dívat, tak jsem si ho zkusila i zahrát. No a zjistila jsem, že mi to opravdu jde, tak jsem u toho zůstala," popisuje Demitrová své NHL začátky.

Teď už na Xboxu své mužské protějšky válcuje jako nic. Na kontě má pěknou řádku turnajových triumfů. Ten nejprestižnější počin si ale připsala teprve letos, když se dostala na mistrovsví světa v NHL od organizace IIHF. Slovensko tam navíc reprezentovala jako jediná žena v celém turnaji.

Hráčka NHL Demitrová s trofejí

@playzone.cz

„Probíhalo to celé online, stejně jako samotná kvalifikace. Toto MS vzniklo jako reakce na pandemickou situaci ve světě... Teď už by se tento IIHF podnik měl konat pravidelně," říká Demitrová a dodává, že by se do hlavní části šampionátu ráda probojovala i v dalším ročníku.

V hlavě má ale ještě smělejší plány. Její největší sen je stát se kmenovou hráčkou esportového týmu organizace NHL. „Chtěla bych být reprezentantkou Washingtonu Capitals, mého nejoblíbenějšího týmu. Teď zůstávám hráčkou organizace eKoVy," dodává.

Slovenská reprezentantka ve hře NHL Sandra Demitrová

@playzone.cz

Prosadit se mezi muži podle ní není nic lehkého. Podle Demitrové je nezbytné, aby hráčka měla přirozený talent a pevnou vůli k pravidelnému trénování. Smíšené soutěže ve virtuálním světě ale vítá. „Ve virtuálním světě mají ženy lepší šance než v tom reálném. Kdyby se nějaká žena postavila na led proti Chárovi, asi by to nedopadlo úplně dobře," říká v žertu.

Demitrová vzpomněla i na svého vzdáleného příbuzného Pavola Demitru, který v roce 2011 tragicky zahynul během leteckého neštěstí v Jaroslavli. „Byli jsme jedna rodina, ale vzdálená. My Demitrovci jsme prostě hokejová rodina. Pavol je velkým idolem. Nejen mým, ale celého Slovenska," dodala talentovaná reprezentantka.