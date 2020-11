Spor kvůli hře FIFA: Na naší straně je 300 fotbalistů! tvrdí Ibrahimovicův agent

Blíží se konec hry FIFA, jak ji známe? Tedy téměř s kompletními soupiskami týmů a se jmény a podobami největších hvězd světového fotbalu? Vypadá to, že na obzoru je velká soudní pře se stovkami nespokojených hráčů.

Tvrdí to alespoň Mino Raiola. Jen pár dní poté, co se se Ibrahimovic pustil do vydavatelství EA kvůli tomu, že roky vydělává na jeho jménu, aniž by on k tomu dal svolení, vložil se do celé záležitosti známý italský fotbalový agent.

„Není to pouze o Zlatanovi nebo Garethu Baleovi. Máme už asi 300 žádostí od dalších hráčů," řekl Riaola v rozhovoru pro Telegraph. „Pokud to bude nezbytné, půjdeme proti FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) a FIFPro (asociace hráčů) a všem, kteří prodávají něco, na co nemají práva," hlásí odhodlaně.

„Zlatan není loutka. A není někdo, komu můžete říkat, aby dělal něco, co dělat nechce. Otázka je velmi jednoduchá. FIFA a FIFPro těží z toho, že EA od nich vesele kupuje práva, které oni nevlastní," popisuje Riaola, jak nahlíží na celý problém.

„Pokud chce EA Sports pokračovat v byznysu, jak ho dělá doteď, poženeme je k soudu. A nejen to! Poženeme k soudu každého, kdo prodává práva, které nemá. Pokud je to FIFA, budeme žalovat FIFA, pokud FIFPro, budeme žalovat FIFPro," říká Riaola.

For those following this story...This isn’t our fight. This isn’t about EA SPORTS or videogames, players or fans. It’s a battle between football agents and FIFPro.https://t.co/zldTK06mAc — EA SPORTS (@EASPORTS) November 26, 2020

Vydavatelství EA se k celé záležitosti vyjádřilo prostřednictvím Twitteru. „Pro ty, kteří sledují tuto kauzu. Toto není náš boj. Nejde o EA Sports, ani o videohry, hráče nebo fanoušky. Je to bitva mezi fotbalovými agenty a FIFPro," stojí v krátkém prohlášení.