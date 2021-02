Šestý triumf. Virtuální Velkou cenu Brazílie ovládl Russell

Třiadvacetiletý Russell do nedělního podniku odstartoval až z 15. pozice. Britský pilot ale využil hromadné havárie několika jezdců na začátku závodu a záhy figuroval na třetí příčce.

Russell pak předvedl dva pěkné předjížděcí manévry a zanedlouho stanul v čele. Druhý Enzo Fittipaldi se s vítězem posledního závodu ze Silverstonu snažil držet krok, Russell ale jeho snahu v klidu kontroloval ve svém virtuálním zpětném zrcátku až do cíle. Na třetím místě skončil Alex Albon.

„Tyhle virtuální závody nejsou jednoduché...Jsem rád, že jsem do toho vložil svůj čas, protože vítězství je vždy skvělé. A to je to, kvůli čemu žijeme závoděním. Jsem rád, že mám příležitosti jako je tato," nechal se po svém šestém virtuálním triumfu slyšet Russell.