Bravo! SINNERS vstoupili vítězně do turnaje Snow Sweet Snow 2

SINNERS se s celkem Godsent potkali už na začátku sezony, tehdy z toho byla porážka 0:2. Teď se českým hráčům podařila dokonalá odplata.

Za Brazilce se v pozměněné sestavě představili zkušení hráči Epitácio „TACO" de Melo a Joao „felps" Vasconcellos nebo talentovaný Eduardo „dumau" Wolkmer. Česká organizace ale 39. tým světa tentokráte rozstřílela zcela jednoznačně.

SINNERS nejdříve ovládli mapu Vertigo poměrem 16:6. A z nasazeného tempa neubrali ani v druhém dějství, když na Infernu zvítězili 16:7.

Nejlepším plejerem utkání byl jednoznačně Tomáš „Oskar" Šťastný, který zaznamenal úctyhodných 46 killů proti 16 smrtím.

SINNERS tak udělali první krok k postupu do vyřazovací fáze turnaje, kde se o titul popere 12 nejlepších týmů celého turnaje. K postupu do play off by českým reprezentantům mělo stačit vyhrát dvě ze zbývajících čtyř duelů hlavního Swissu.