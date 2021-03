Jankto získal nového investora. Do esportové organizace Sampi vstoupil basketbalista Balvín

„S potěšením v našem týmu vítáme nového investora, kterým je profesionální basketbalista Ondřej Balvín!" zveřejnili zástupci Sampi informaci prostřednictvím sociálních sítí.

Český basketbalista má dle svých slov k videohrám blízko. „Pro mě je gaming světem, který absolutně miluju. Už od mala jsem byl hrami fascinovaný. Moje investované peníze do Sampi budou využity na propagaci týmu, speciálně na streamery a youtubery. Chceme, aby nám pomohli získat větší fanouškovskou základnu," uvedl k obchodu Balvín.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Team SAMPI (@sampiteam)

Jankto v minulosti nabídky na odprodej podílu ve své organizaci odmítal. V případě basketbalového reprezentanta ale udělal výjimku. „Sampi jsem zvolil i proto, že se naskytla možnost koupit si menší podíl ve firmě, což je věc, která mě na tom hrozně lákala. Chtěl jsem mít menšinový podíl v jednom z týmů a také se mi líbilo, že jsme si rozuměli s Kubou Janktem v tomto ohledu od začátku," podotkl Balvín.

Osmadvacetiletý pivot, který se podílel v roce 2019 na cestě za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně, bere po dohodě s Janktem své angažování v Sampi jako dlouhodobé. „Dal mi jasně najevo, že Sampi nemá jako investici, kterou hodlá za 10 let prodat za spoustu milionů, ale je to jeho srdcovka, což pro mě hraní taky je," podotkl Balvín.

„Byl ke mně od začátku upřímný, bavili jsme se spolu skvěle. Pro mě Sampi byla jasná volba. Je to věc, o kterou se člověk musí starat jako o svoji rodinu, což sdílí i Kuba a nebereme to jenom jako byznys. Moje investované peníze budou využity na propagaci týmu, speciálně na streamery a youtubery. Chceme, aby nám pomohli získat větší fanouškovskou základnu. Těším se na spolupráci," dodal Balvín.

Jankto se na spolupráci také těší. "Esport a budoucnost vidíme hodně podobně a to byl jeden z hlavních důvodu, proč došlo k této spolupráci. Zároveň i Ondřej vidí spojení mezi reálným a virtuálním světem a to je přesně to, co dělám já," uvedl pětadvacetiletý záložník Sampdorie Janov.

Stáj Sampi vstoupila do světa esportu v roce 2018 a od té doby se jejím hráčům daří prosazovat na české esportové scéně v několika herních titulech. Sampi reprezentuje jeden z nejlepších českých FIFA hráčů Seron.