Druhý závod Virtual GP ovládl Podstata z Entropiqu

Po Itálii přišly na řadu Spojené státy. A jezdci Entropiqu potvrdili, že ve své premiérové sezoně v šampionátu se s nimi musí počítat. Na italské Imole Podstata zajel čtvrté místo, v Daytoně si po vynikajícím výkonu připsal cenný triumf.

Pro fanoušky to byla vynikající podívaná. Prvních pět závodníků dojelo do cíle v rozmezí pěti vteřin. Podstatovi ze druhého místa až do cíle šlapal na paty Martin Sirotek z týmu ESET.

Třetí příčku z Imoly zopakoval Michal Matoušek z Entropiqu. Jezdci černo-zelené stáje po dvou odjetých podnicích vévodí pořadí týmů s náskokem 18 bodů.

Další díl české esportové série Mercedes-Benz Virtual GP 2021 je na programu 20. dubna a tentokráte se pojede na belgickém Zolderu. Závod budete moct znovu sledovat živě prostřednictvím webu Sport.cz.