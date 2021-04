Slavie a Pardubice postupují do finále e:Ligy, Plzeň získala bronz

Druhý ročník esportové e:Ligy ve hře FIFA 21 spěje do finále. V neděli mohli fanoušci virtuálního fotbalu sledovat play off a následnou bitvu o třetí místo. Do pondělního finále si přes vyřazovací fázi proklestily celky Slavie a obhájci trofeje z Pardubic. Bitvu o třetí místo mezi Plzní a Spartou ovládla Viktoria.