Miki: Z triumfu v e:Lize mám neskutečnou radost. Podvod Plzně? Ať si každý sáhne do svědomí

V neděli jste se společně s parťákem ze Sampi Seronem stali mistry e:Ligy. Máte další titul do sbírky, jaký je to pocit?

Je to pro mě velká čest. e:Liga je jeden ze dvou největších turnajů u nás, mám z toho obrovskou radost.

Kam výhru v téhle soutěži řadíte?

Vysoko! Společně s COOL ligou je tohle největší triumf, kterého jsem ve své kariéře dosáhl.

Z deseti zápasů ve vyřazovací fázi jste jich vyhráli devět. Čekal jste, že budete až takhle dominovat?

Se Seronem jsme chtěli mít všechny série co nejrychleji za sebou. Jsme za to rádi, že se nám povedlo dohrát play off jen na deset zápasů. Někteří hráči odehráli během prodlouženého víkendu třeba i 15 duelů, to jsme vážně nechtěli, protože by to bylo opravdu náročné.

Konkurence vůbec nebyla malá, do e:Ligy nastoupili přední čeští FIFA hráči...

Nečekali jsme, že ty tři výhry v každé sérii získáme takto rychle. Za Plzeň i za Slavii nastoupili skvělí hráči.

Když zmiňujete Plzeň, co říkáte na kauzu údajného podvodu ze strany Viktorie? (Za šestnáctiletého hráče Ondru17 měl tajně nastoupit zkušený slovenský plejer Cristy. Po internetu pak koloval screen konverzace, ve které to reprezentant Viktorie potvrzuje poz. red.) Plejeři Plzně tu konverzaci označili za vtipkování. Věříte jim?

Nechci nikoho veřejně pošpinit, ať si na to každý udělá názor sám. Jestli se ale někdo snaží zakrýt takovou špinavou praktiku tím, že řekne, že to je vtip, tak to pro mě určitě nestačí. Dívali jsme se pak na to, jakým způsobem oba hráči hrají a podle mého názoru opravdu Ondra nehrál.

V případě, že by se podvod potvrdil, tak byste byl pro tvrdé potrestání předpokládám?

Stoprocentně, ať si každý sáhne do svědomí, tohle se nemůže tady u nás stávat.

Ještě zpět k vašemu triumfu, když jsme spolu mluvili naposledy, říkal jste, že váš cíl je probojovat se na velký mezinárodní turnaj přímo od EA. Teď díky triumfu v e:Lize si o EA FIFA21 Global Series můžete zahrát v kvalifikaci. Máte z toho radost?

Tohle byl pro nás se Seronem hlavní cíl. Jsme opravdu rádi, že jsme si tuhle vstupenku vybojovali. Loni tuším tohle za vítězství nebylo, máme štěstí, že letos ano. Vše vyšlo fakt skvěle.