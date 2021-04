Velký úspěch! Sinners postoupili do ligy ESEA Premier

Další krok ke světové špičce. České jedničce ve hře Counter-Strike: Global Offensive Sinners se vyvedl skvělý počin. Čeští střelci vybojovali ve víkendové baráži postup do prestižní ligy ESEA Premier.

Sinners v letošní sezoně nastoupili v ESEA Advanced a v základní části se jim až tolik nedařilo. Hříšníci si v evropské divizi vystříleli 8. příčku z 16 týmů.

V play off už to ale bylo o nečem úplně jiném. Prohry přišly až v úplném závěru vyřazovacího pavouka proti Izako Boars a Team Blink. Konečná třetí příčka pak znamenala baráž o postup do druhé nejvyšší soutěže.

https://www.facebook.com/sinnersesports/posts/596013825125809

Do baráže hříšníci nastoupili o víkendu a byla z toho nakonec jednoznačná záležitost. Sinners nejprve 2:0 porazili německé Alternate, následně si stejným poměrem poradili i s dánským Lyngby.

V další sezoně se tak česká jednička může těšit na prestižní Premier. V ní se hříšníci střetnou například s portugalskými SAW, polskými celky AGO a Krakovem nebo německými Sprout.

ESEA Premier je druhou nejvyšší soutěží pod ESL Pro League, v níž v reginálních divizích nastupuje absolutní špička světové scény. Prize pooly se v Pro League pohybují v řádech milionů korun.