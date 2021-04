Na profesionální kariéru v esportu to nevypadá, směje se bojovník Dvořák po bitvě se šampionem

Dvořák se snažil českému šampionovi čelit, ale bylo znát, kdo je v oblasti esportu zkušenější. Soupeř dokonce bojovníkovi radil, jaké fígle využít, aby byl úspěšnější.

„Jsem moc rád, že jsem díky svému sponzorovi mohl poprvé nahlédnout do toho, jak funguje profesionální esportová organizace a zahrát si se špičkovým hráčem hru CS:GO. V Sampi.Tipsport jsem viděl hlavně perfektní zázemí, kde nechybí ani skvěle vybavená posilovna. Snad lidé ze Sampi.Tipsport pochytili i něco z technik MMA. Podle mého výkonu to zatím na profesionální esport kariéru nevypadá, ale byla to skvělá zkušenost! Teď už ale i v mysli mířím do Vegas, kde mě čeká již za měsíc důležitý zápas v UFC," pochvaluje si Dvořák.

Gaming House týmu Sampi.Tipsport, jehož majitelem je český fotbalový reprezentant Jakub Jankto, se nachází v Tuchoměřicích, má rozlohu neskutečných 538 m2. Kromě herních místnosti, ve kterých hráči týmu pravidelně trénují i hrají oficiální zápasy, v něm najdete také prostornou a skvěle vybavenou posilovnu. Při tréninku hráčům pomáhá speciální poradce, který dohlíží na správnost cviků, aby se předešlo riziku zranění. Venku na zahradě v relaxační zóně pro změnu nechybí vířivka nebo fotbalové branky.

Snahu známého bojovníka i jeho odvahu vyzkoušet si souboje s profesionály ocenili i zástupci Sampi. "David je velký sympaťák a jsme moc rádi, že se mu u nás líbilo. Dostal poprvé šanci zahrát si CS:GO proti profesionálnímu hráči, který se v tom pohybuje zhruba stejně tak dlouho, jako on v MMA. Procesy mentální přípravy jsou před důležitými zápasy v podstatě stejné u sportovců i esportovců, proto si David s Queztonem rozuměli ve všech směrech," konstatoval COO esportového týmu Sampi.Tipsport Jakub Faul.

"David byl také ctěným hostem našeho podcastu Sampi Talkeshow, ve kterém svůj pozitivní vztah k esportu jako takovému výborně vykreslil. Doufáme, že se naše cesty nestřetly naposledy a budeme mu držet palce v UFC," doplnil.