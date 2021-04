Jsem naprosto spokojený! Čeká nás ale ještě hodně závodů, hlásí vedoucí muž Virtual GP Podstata

Sezona Virtual GP má za sebou tři zastávky, tu druhou v americké Daytoně jste vyhrál, stejně jako minulý závod v Zolderu. Jaké z toho máte pocity?

Pocity jsou skvělé. Do ročníku jsme vstoupili výborně a vše nám zatím vychází na jedničku. Je to zásluhou dobré píle, že dokážeme kvalitní přípravu na sezonu zúročit a zatím to ve Virtual GP sklízí své ovoce.

Před sezonou jste říkal, že se chcete umístit co nejvýš, v týmech jste vyhlásili útok na první tři příčky celkového hodnocení. Po čtvrtině odjetých závodů průběžně vedete jak v hodnocení jezdců, tak i týmů. Takže s dosavadním plněním cílů jste předpokládám spokojený?

Zatím jsme naprosto spokojení. Ale pořád nás čeká ještě devět závodů. Makat proto musíme pořád dál. Ale rozhodně je to super. Favoritům, kteří měli být nahoře, se některé závody nepovedly, takže my jsme si mohli udělat menší trhák a máme dokonce bodovou rezervu vůči ostatním.

Jezdci Entropiqu Lukáš Podstata (vlevo) a Michal Matoušek

@Entropiqteam

Před startem seriálu jste říkal, že doufáte, že vám Entropiq pomůže k dobrým výsledkům, spolupráci s týmem si tedy pochvalujete?

Naprosto. Přístup Entropiqu je vynikající. Hodně nám pomohli před startem i v průběhu sezony, takže naprostá spokojenost.

V loňské sezoně jste absolvoval hlavně zahraniční závody, jezdil jste Apex Online Racing a Online Racing League. Můžete to porovnat s českým seriálem Virtual GP?

Virtual GP patří mezi elitu nejenom v České republice, a to i vzhledem k tomu, jak mají komentované závody, jaké mají studio. Ty zahraniční ligy se jezdily úplně na jiné hře. Formátem i tím, jak to celé probíhá, může Virtual GP určitě konkurovat nejlepším zahraničním soutěžím.

A co se týče závodní konkurence?

Těžko srovnávat. V minulosti jsem jezdil proti úplně jiným jezdcům, dalo by se říct, že to byla užší světová špička. Tady je to na úrovní mistrovství Česko-Slovenska.

V polovině seriálu Virtual GP jezdci přesedlají z mercedesů na formule. Může to pro vás být nějaká komplikace?

Pokud se dobře připravíme, tak si myslím, že by to komplikace být nemusela. Už delší dobu teď jezdíme buď v GT3 nebo v oficiálních závodech iRacingu v GTE. Navíc bude dva týdny na přípravu, takže ten přechod by pro jezdce neměl být takový problém.