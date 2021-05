LIVE STREAM: COOL liga má na programu závěrečné kolo. Kdo vybojuje poslední vstupenku do play off?

Závěrečný hrací den česko-slovenské soutěže Tipsport COOL ligy ve hře Counter-Strike: Global Offensive nabízí v sobotu napínavou bitvu o čtvrté místo tabulky. Na poslední postupovou příčku do vyřazovacích bojů přitom můžou teoreticky dosáhnout ještě čtyři celky. Živý stream soutěže portálu Playzone startuje v 11:00 a můžete ho sledovat prostřednictvím webu Sport.cz.

Hráčům Enterprise se v základní části Tipsport COOL ligy dařilo, play off mají jisté.

Poslední Defeaters se s vidinou vyřazovacích bojů už museli rozloučit. Což ovšem neplatí o jejich soupeřích z organizace Sampi.Tipsport. Ti mají naopak ke čtvrté příčce díky skóre nejblíž. V případě výraznějšího vítězství v poměru 2:0 by je o jízdenku do play off už nic nemělo připravit. Duel začíná v 11:00.

Jestli ovšem hráči Sampi zaváhají, příležitost se otevírá pro další organizace. eEriness od 14:00 vyzve Eclot. Druhý jmenovaný celek je v průběžném pořadí na páté příčce a má stejný bodový zisk jako Sampi.

V 17:00 se utkají Enterprise proti eSubě. I tady půjde o nesmírně zajímavé měření sil. Je totiž jisté, že oba celky spolu utvoří semifinálovou dvojici. Půjde tedy o jakýsi předkrm nadcházejícího play off.

V závěrečném klání sobotního hracího dne bude ladit formu suverénní tým základní části Entropiq. Soupeřem mu bude sestava Dark Tigers.

Zápasy 10. hracího dne COOL ligy můžete sledovat na Twitch kanále portálu Playzone nebo v živém streamu na webu Sport.cz.