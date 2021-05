MAD Lions na MSI končí. V semifinále podlehli po dramatické bitvě mistrům světa

Postup do finále byl v Reykjavíku blízko. Španělská esportová organizace MAD Lions s českou dvojicí Marek „Humanoid“ Brázda a Matyáš „Carzzy“ Orság v semifinále turnaje Mid-Season Invitational ve hře League of Legends podlehla jihokorejskému týmu DWG KIA těsně 2:3. Čeští borci přitom v sobotním klání s mistry světa sahali po senzačním postupu, dva mečpointy ale využít nedokázali. V neděli je tak na programu ryze asijské finále.

Bylo by to skutečně velké překvapení prestižního turnaje MSI, kdyby Brázda a spol. dokázali dobře rozjetou partii dotáhnout do vítězného konce. MAD Lions do utkání s úřadujícími šampiony Worlds vstoupili sebevědomě, byť první hra šla na stranu Korejců.

V druhé hře se ale začalo rodit velké překvapení, Orság připsal parádní doublekill a Lions srovnali na 1:1, tím to ale nekončilo. Po dramatické třetí bitvě šly na stranu Lvů dva mečpointy.

V obou vítězných hrách Orság zářil. Ve druhém dějství získal pro svůj tým téměř 29 % veškerého vytěženého zlata a úctyhodných 39 % veškerého uštědřeného poškození soupeřů.

Znovu se ale potvrdilo, že poslední krok bývá ten nejtěžší. MAD Lions vstoupili do pátého dějství skvěle, jenže koncovka vyšla lépe DWG KIA.

V rozhodující hře už se Lvi k útoku na postup nedostali, hra skončila drtivou výhrou Korejců po 23 minutách.

Orság a spol. tak na MSI končí v semifinále. Na DWG KIA v boji o trofej čeká čínský celek Royal Never Give Up.