LIVE STREAM: Jezdci Virtual GP přesedlávají do formulí. Zamíchá změna pořadím šampionátu?

Lukáš Přáda nebo Lukáš Podstata. Žádného jiného vítěze závodu v dosavadních šesti zastávkách seriálu Mercedes-Benz Virtual GP 2021 diváci neviděli. Úterní podnik na virtuálním okruhu v Silverstonu by ale dosavadní pořádky přeci jen nabourat mohl. Esportové piloty totiž čeká výrazná změna. Z vozů kategorie GT3 přesedlají do rychlejších formulí Dallara IR18. Jezdci se na startovní rošt známého ostrovního závodiště postaví v 19:00. Na to, jak si v nových monopostech povede čelo soutěže, můžete sledovat v živém streamu na webu Sport.cz nebo na obrazovkách televize O2.