Ohromující výsledek i přes trable s covidem. Český tým porazil německé favority

Senzační úspěch. Další český krok mezi esportovou elitu. Liberečtí Sinners, nedávní mistři domácí Sazka eLEAGUE, si vyšlápli na jeden z nejlepších světových týmů CS:GO. Ani covid, který je začal kosit v minulých dnech, nesrazil jejich ambice. V play off ESEA Premier si připsali historický výsledek, když porazili devátý tým světového žebříčku BIG 2:1 (11:16, 16:6, 16:14). A tím to nekončí, chybí jim už jen relativně malý kousek k postupu do srpnového klání ESL Pro League, top kategorie světového Counter-Striku.