Je potřeba lidem připomenout, jak moc je důležité darovat krev, říká Šmicer

To je výzva. Přidej se k fotbalové legendě Vladimíru Šmicerovi a daruj krev! Společně s celým týmem Entropiq. Elitní esportová organizace oslovila fanoušky, aby v nelehké době pomohli nemocnicím doplnit zásoby krve. S ohledem na globální koronavirovou pandemii totiž lékařům chybí nejen samotná krev, ale také dárci. Entropiq se tak rozhodl, že osloví hlavně mladou generaci svých fanoušků akcí s názvem First Blood.

„Myslím si, že je to opravdu třeba. Dříve lidé byli zvyklí chodit darovat krev a brali to skoro jako povinnost. Takže jsem rád, že Entropiq připomíná hlavně mladým lidem, jak moc je to důležité," říká dárce a ambasador Entropiqu Vladimír Šmicer.

„Když dáme všichni krev a bude ji dost, tak můžeme někomu zachránit život," dodává česká fotbalová legenda, která je společně s umělcem Rennem Dangem hlavní tváří projektu.

„Snažíme se, aby se fanoušci bavili u výkonů našich hráčů, ale také jsme rádi, když můžeme esportovou komunitu inspirovat. A to včetně správného a lidského přístupu k životu. Byli bychom rádi, kdyby díky naší akci nemocnicím přibyli na seznamu noví a pravidelní dárci," pokračuje šéf Entropiqu Daniel Kloud.

Projekt First Blood oceňuje Daniela Dušková ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Od jara stále bojujeme s kritickým nedostatkem krve. Aktuálně potřebujeme všechny krevní skupiny, nejvíce nám chybí skupina A," vysvětluje primářka transfuzního oddělení nemocnice.

„Během léta se situace i kvůli dovoleným ještě zhoršila. Dárců ubývá, ale krev je stále potřeba, takže si vážíme každého, kdo pravidelně pomáhá. Stejně tak i všem organizacím, které lidi motivují, aby krev darovali. Je to to nejmenší, co zdravý člověk může udělat pro záchranu lidského života. Moc všem děkujeme," dodává primářka.

Přidej se k Vladimírovi Šmicerovi a daruj krev společně s celým týmem Entropiq. Tak zní výzva elitní esportové organizace směrem k fanouškům.

Entropiq

„Jsme rádi, že se do naší celorepublikové kampaně, která začala na konci prázdnin, zapojil naši hráči, ambasadoři i další influenceři," chválí všechny členy Entropiqu Radka Kittová, manažerka celorepublikové kampaně, která končí příští týden.

Po charitativním FIFA turnaji, během kterého se povedlo vybrat stovky tisíc korun na podporu Fakultní nemocnice Na Bulovce během nejtěžší koronavirové vlny a také podpoře projektu znesnáze21 jednoho z ambasadorů týmu Karla Janečka, tak Entropiq znovu potvrdil, že není pouze esportovým týmem.