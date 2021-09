Podstata vyhrál potřetí v řadě a před závěrem Virtual GP míří za titulem

Kvalifikace se nejlépe vydařila Podstatovi, který jako jediný dokázal stlačit čas za kolo pod 1:43,00. Z druhého místa na startovním roštu startoval Martin Nejedlík a třetí místo v kvalifikaci vyjel Lukáš Matoušek. Lukáš Přáda tentokráte startoval až jako čtvrtý.

Přádovi ale famózně vyšla první zatáčka a šel rovnou na druhou příčku za největšího rivala Podstatu. A mezi dvěma největšími adepty na titul se následně pořadí už po zbytek závodu neměnilo, neboť ani jeden z nich neudělal sebemenší chybu. Jako třetí do cíle nakonec přijel jezdec Entropiqu Matoušek po dramatickém souboji se Stanislavem Sehnalem.

„Čekají nás ještě dva závody. Chceme to uzavřít co nejdřív, i když víme, že to ještě bude těžký. Long Beach bude těžká trať, ale těším se na souboj s Lukášem, protože dneska jel taky neskutečnou pilu," řekl ve studiu Virtual GP po konci závodu vítěz Podstata.

Závod na americkém okruhu Long Beach je na programu 28. září.