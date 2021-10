Entropiq chce na stockholmském Majoru útočit na play off

Na Major ve Stockholmu, který se uskuteční mezi 26. říjnem a 7. listopadem v hale Avicii, se z regionu CIS probojovalo pět celků. Entropiq je mezi nimi a pro relativně mladou českou esportovou organizaci je to výborná vizitka. Jak na tom ale černo-zelená parta na slavném podniku bude s ambicemi?

„Nevím, co ostatní, ale chtěl bych se dostat alespoň do play off," nechal se v rozhovoru slyšet talentovaný mladík Gusev. „On asi spal, když jsme tohle řešili s týmem. Náš cíl je dostat se do play off a ukázat celému světu, že na to máme," doplnil svého svěřence Bogdanov.

Portál HLTV připomněl, že ruská sestava hraje pod značkou Entropiq od května, před tím byl hvězdný Vladislav „Krad" Kravčenko a spol. nějakou dobu bez podpory týmu.

Právě profesionální zázemí Entropiqu si Gusev a Bogdanov v rozhovoru pochvalovali a zároveň potvrdili, že na stockholmský turnaj intenzivně trénují, aktuálně jsou přibližně v polovině přípravy. Svátek CS:GO propukne už příští týden v úterý.