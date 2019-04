Oslavy gólu kuriózně zastavila penalta. Tušil jsem to a věřil si, řekl úspěšný exekutor Trávník

Byl to neobvyklý moment, po němž jablonečtí fotbalisté přidali Příbrami druhý gól a nakonec Středočechy v ligovém utkání porazili 3:0. Co se stalo?

Běžela 42. minuta, když jablonecký Vladimir Jovovič zvýšil vedení na 2:0. Sudí Ondřej Pechanec zásah nejprve potvrdil, když ukázal ke středovému kruhu. Muži v zelenobílém už pár vteřin slavili pojišťující trefu, když zpozorněli. To Pechanec zamířil ke svému asistentu Zdeňku Vaňkátovi. Hlavní arbitr pak po konzultaci s ním verdikt změnil na penaltu ve prospěch domácích za faul Filipa Hlúpika na Jakuba Považance.

„Jovovič se nacházel v době zahrání hráče domácích číslo sedm Považance v ofsajdové pozici, která se po zahrání míčem změnila v ofsajd. Tím pádem nemohla být poskytnuta výhoda domácímu mužstvu, nemohla být uznána branka domácích a bylo nutné se v tomto případě vrátit k původnímu přestupku na hráče číslo sedm Považance, za který jsme nařídili pokutový kop," objasnil kuriózní moment Pechanec pro Českou televizi.

Michal Trávník (vlevo) se po proměněné penaltě v utkání s Příbramí raduje se spoluhráči.

Radek Petrášek, ČTK

„Slyšel jsem pískot, ještě než Vlado dal gól, tak jsem nevěděl, zda to sudí uzná nebo ne. Ale když to neuznal, byla to jasná penalta, protože tam byl jasný zákrok bez míče. Radovali jsme se a zase se musela jít kopat penalta, takže to bylo trochu zvláštní, ale naštěstí jsme to zvládli," okomentoval netradiční situaci útočník Martin Doležal.

Jablonecký špílmachr Michal Trávník pak prokázal pevné nervy a kop s přehledem proměnil. „Možná jsem to trochu tušil, že se rozhodčí poradí s pomezním a bude to ofsajd. Pak mohla být jedině penalta. Věřil jsem si a trefil se přesně tam, kam jsem chtěl. Ideální. Na penaltu máme určených více hráčů, ale všechny tři, které jsem v této sezoně kopal, jsem dal, takže jsem si věřil," poznamenal Trávník.

Připsal si svou již devátou trefu v sezoně. Z toho čtvrtou proti Příbrami, neboť na podzim ji zatížil hattrickem. „Doufám, že v lize zůstanou a bude mi to proti nim padat dál," pousmál se Trávník. Po jasné výhře se s parťáky přiblížil třetí Spartě na šest bodů.