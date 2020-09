Čeští fotbalisté kritizují ukončení reprezentačního srazu

Předčasné zrušení reprezentačního srazu se setkalo s velkým nepochopením přinejmenším u části hráčů národního mužstva. Na instagramu svůj názor vyjádřili Alex Král, Jakub Jankto nebo Ondřej Čelůstka. „Po návratu domů pravdepodobně nedostaneme ani karantenu, což mi logicky nedavá žádný smysl a mělo by to být předmětem diskuse v nejbližších dnech,“ pohoršuje se například Jankto.

"Před zápasem se vědělo, že máme v týmu nakaženého a dostali jsme zelenou. Po zápase dostaneme okamžitou stopku a všichni se musejí vrátit domů. Proč?" uvedl Jankto na sociální síti instagram po výhře nad Slováky 3:1.

"Všechno by bylo perfektní, kdyby nepřišlo rozhodnutí od hygieny o zrušení srazu. Jak už asi víte, máme dva nakažené, oběma přeju brzké uzdravení. Je to ale pouze z širšího realizačního týmu. Všichni hráči a trenéři jsou negativní," doplnil další záložník Král.

"Proti Skotsku riskujeme kontumaci. Proč jsme teda v pátek hráli a vystavili se do kontaktu se Slováky? Navíc po návratu domů pravděpodobně nedostaneme ani karanténu, což mi logicky nedává žádný smysl a mělo by to být předmětem diskuse v nejbližších dnech. Jsme hrozba, ale po návratu už můžeme kamkoli. Co to má znamenat?" podivoval se Jankto ze Sampdorie Janov.

"Bráško, řekl jsi to úplně přesně, u mě osobně se tahle celá věc potkala taky s obrovským nepochopením..." vyjádřil se pod Janktův příspěvek jeho spoluhráč Ondřej Čelůstka.