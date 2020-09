Fotbalová reprezentace má nového rekordmana. "Byl jsem nervózní," svěřil se nejmladší hráč v historii

Adam Hložek se ve věku 18 let, jeden měsíc a 10 dnů stal nejmladším fotbalistou, který nastoupil za český reprezentační A-tým, když překonal dosavadní rekord Jana Poláka. Nechybělo mnoho a mohl se také stát nejmladším střelcem. "Samozřejmě je to pro mě velká pocta. Asi ke gólu chybělo štěstí. Měl jsem tam dvě velké šance, které jsem měl proměnit. To mě mrzí, ale samozřejmě jsem spokojený," řekl Hložek na tiskové konferenci.