Chceme postoupit ze skupiny Ligy mistrů a v bundeslize trápit Bayern, přeje si Kadeřábek

Dnes zahajujete novou sezónu bundesligy. Jak se na její start těšíte?

Těším se moc, bude to tady v Německu moje čtvrtá sezóna. Nějaké zkušenosti jsem tedy nasbíral. Zápasy i se stejnými soupeři jsou každý rok jiné. Kádr měníme my i oni, takže pokaždé se mohu těšit na něco nového. Jsem napjatý, jak se letošní sezóna bude vyvíjet. Ta minulá byla velmi dobrá, dal jsem konečně i góly.

Změnil se hráčský kádr Hoffenheimu?

Jako každý rok. Odešli důležití hráči jako útočník Mark Uth do Schalke a další ofenzívní hráč Serge Gnabry, který se z hostování vrátil do Bayernu Mnichov, takže v pátek proti nám možná nastoupí. Posilami do ofenzívy by naopak měli být Ishak Belfodil z Brém a Leo Bittencourt z Kolína nad Rýnem. Noví kluci zapadli do týmu výborně. Vidím v naší hře i výkonnostní posun výš.

Čeká vás nejostřejší možný start do soutěže, hrajete v Allianz Areně na trávníku mistrovského Bayernu. Je lepší s ním začínat, než ho potkat už rozjetý?

Máte pravdu, že to bude hodně ostrý start, těžší soupeř v bundeslize není, ale u Bayernu je jedno, jestli s ním hrajete na začátku, uprostřed nebo na konci sezóny. Mají nového kouče Kovače, zkoušejí nové věci, třeba tam nějaké skulinky najdeme. Myslím si, že jsme dobře připravení. Máme za sebou kromě přípravných zápasů i první kolo Německého poháru, Kaiserslautern jsme porazili 6:1 a dal jsem i gól.

Hoffenheimu se na Bayernu tradičně daří...

To platí hlavně u nás doma, kde jsme ho dvakrát porazili, jednou jsme uhráli remízu v Allianz Areně. Není pravidlem, že mu bereme body, v Mnichově nás většinou poráží, ale oproti jiným týmům s ním máme dobrou bilanci. To už je ale minulost, za ní se neohlížíme.

Berete mnichovského giganta jako největšího favorita bundesligy?

Určitě ano, tak jako každý rok. Věřím, že se nám ostatním podaří ho potrápit, aby titul nezískal pět kol před koncem, ale strachoval se o něj do posledního kola, nebo ho dokonce ztratil. Jsou tu týmy, které mu budou šlapat na paty, a jsem rád, že jsme mezi nimi.

Troufáte si hrát o titul?

Máme velké ambice, ale určitě něco takového nebudeme troubit do světa. Když se nám bude dařit, budeme vyhrávat, proč se o tom nepobavit. Jsme na začátku soutěže, není to jen o nadcházejícím utkání na Bayernu, ale o kvalitních, konstantně předváděných výkonech ve všech zápasech, a pak se uvidí.

Dočkal jste se vysněné Ligy mistrů. Hoffenheim jde přímo do základní skupiny, které budou rozlosovány ve čtvrtek. Co od nejprestižnější klubové soutěže očekáváte?

Samozřejmě se na Ligu mistrů všichni těšíme, vždyť Hoffenheim i většina z nás si ji zahraje poprvé v historii. Pochopitelně očekáváme kvalitní zápasy se silnými soupeři, protože my jsme až ve čtvrtém koši. Nemůžeme si tudíž vybírat, ale budeme i ty nejsilnější chtít minimálně potrápit. Uvidíme, koho nám los přidělí. Určitě se budeme snažit poprat o postup ze skupiny. Musíme si klást ty nejvyšší cíle.

Změnila se nějak vaše pozice v mužstvu?

Pokud myslíte post, tak zůstávám na pravém kraji obrany nebo středové řady. Jinak jsem prodloužil v Hoffenheimu smlouvu o dalších pět let, čehož si moc vážím.

V létě o vás měl zájem AS Řím. Nebyl by to přece jenom krok výš?

Konkrétní nabídku jsem nedostal, spíš šlo o oťukávání. Jakmile mi Hoffenheim nabídl prodloužení smlouvy, bylo to pro mne prioritou. Klub má velké ambice, už nejsme jen malý provinční klub. Loni jsme hráli Evropskou ligu, teď nás čeká Liga mistrů. Jsem tady spokojený a přesvědčený, že i s Hoffenheimem mohu dosáhnout velkých úspěchů.

Účast německé reprezentace na světovém šampionátu pro ni jako obhájce titulu skončila ostudou. Probírali jste tohle téma v kabině?

Ve skupině skončily i jiné týmy a nebralo se to jako ostuda. Samozřejmě to bylo velké zklamání, ale v kabině už jsme tohle téma neřešili.

Vaším spoluhráčem je chorvatský vicemistr světa Andrej Kramarič, nenarostl mu hřebínek?

Všichni jsme mu poblahopřáli, klobouk dolů před tím, co Chorvati dokázali. Andrej ale zůstává takový, jaký byl dosud, fajn kluk. Dokonce prodloužil smlouvu, čímž vyjádřil i vztah ke klubu. Pro nás je klíčovým útočníkem.

Už 6. září začíná Liga národů. Bude mít česká reprezentace na to, aby vyhrála skupinu s Ukrajinou a Slovenskem?

Bude to docela zpestření, rozhodně lepší než hrát přáteláky. Můžeme se přes ni dostat i na mistrovství Evropy, což je hodně motivující. Máme kvalitní tým i hráče, kteří hrají v předních klubech. Věřím, že dokážeme skupinu vyhrát.