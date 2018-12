ECHO BUNDESLIGY: Vysmátý rozhodčí a vánoční vyhazov trenéra, který vyhrával

Co by za to jiné kluby daly, napadlo leckterého fanouška, když se dočetl, že Leverkusen po 17. kole bundesligy mění trenéra, přestože vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. Naposledy 3:1 nad Herthou Berlín. Ani to nestačilo, aby si Heiko Herrlich udržel svou pozici a den před Štědrým dnem se tak dozvěděl, že jeho kancelář bude nově patřit Peteru Boszovi.