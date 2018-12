Šílené vánoční minely. Brankářům i střelci se u stromečku směje celý svět

Na Vánoce se mají dávat dárky. Možná si to vzali k srdci i někteří fotbalisté v německé bundeslize a v předvánočním sedmnáctém kole udělali šílené hrubky, díky kterým jsou pro smích celému světu. Podívat se můžete na přiloženém videu.

Pořádně si zavařil třeba brankář Hannoveru Michael Esser. Ten sice držel v bitvě s Düssledorem až do druhé minuty nastavení čisté konto, jenže pak to přišlo. Před vápnem vypálil záložník Oliver Fink. Míč, který měl jednatřicetiletý brankář v pohodě lapit do rukavic, nejspíš trochu zaplaval a pohroma byla na světě. Esser totiž ránu jen tečoval a ta skončila v síti. Nešťastný gólman se jen svalil na lopatky, Fink naopak v euforii pelášil po trávníku.

Šílený kiks na Vánoce předvedl i čtyřiatřicetiletý Rune Jarstein v brance berlínské Herthy. Ve 29. minutě duelu v Leverkusenu mu totiž při snaze o rozehrávku malé domů odskočil míč. Dobíhající útočník Kai Havertz sice netrefil ideálně, nicméně balon dopravil do sítě a pak už se jen culil do kamer. Kurioznější gól možná už nikdy nedá. Stejný hráč pak ještě hezkým lobem zvýšil na konečných 3:1 pro Leverkusen.

Sestřih utkání německé fotbalové ligy Leverkusen - Hertha Berlín

DIGI Sport

Ve třetím případě měl pro změnu gólman Schalke 04 Ralf Fahrmann pořádnou kliku, když během utkání ve Stuttgartu namazal záložníkovi soupeře Ivanu Gonzálezovi. Ten měl před sebou jen odkrytou branku, svou ránu z hranice pokutového území však poslal jen do tyče. Role smolaře zápasu tak patří kvůli zahozené tutovce jemu a gólman Schalke si mohl oddechnout. Stuttgart doma prohrál zápas 1:3.

Sestřih z utkání německé fotbalové ligy Stuttgart - Schalke

DIGI Sport