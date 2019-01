Bayern vykročil do bundesligového jara výhrou. Jak odpoví Dortmund ve šlágru kola v Lipsku?

Co jiného dortmundské Borussii zbývá, než hrát v Lipsku na výhru? Bayern páteční prolog k bundesligovému jaru zvládl, v Hoffenheimu zvítězil 3:1, takže stáhl manko na lídra tabulky na tři body. Je tedy na Borussii, aby odpověděla. „Samozřejmě že chceme pokračovat stejně, jak jsme v prosinci skončili. Přestávka byla krátká, než aby měla na hru našeho mužstva vliv,“ věří sportovní ředitel Dortmundu Michael Zorc, že jeho tým bude pokračovat na cestě za vysněným primátem.

Borussia čeká na ligový primát už sedmým rokem, ale letos k němu má nakročeno slibně. Už proto, že po první části soutěže měla k dobru šest bodů.

„Jsem rád, že bundesliga je zase zpátky a pokračujeme. Krátká přestávka by nás neměla vyvést z tempa a rytmu, protože všichni hráči měli své individuální plány, které plnili," notuje si se sportovním ředitelem i trenér Lucien Favre.

Na jeho optimismu nic nemění ani skepse, která Borussii na startu ligového jara provází. „Nemyslím, že by byla schopna dotáhnout své tažení do konce. Jsem si naopak jistý, že náskok ztratí, protože Bayern má kvalitnější, a hlavně zkušenější kádr. A právě zkušenosti a psychika, což jsou atributy mluvící pro obhájce, budou hrát v boji o titul rozhodující roli," nechal se třeba slyšet trenér Felix Magath, který s Bayernem získal v minulosti dvakrát titul.

Borussia se mu chystá odpovědět dnes v Lipsku, což je nesporně nejpřitažlivější duel úvodního letošní bundesligového kola. Její snažení můžete sledovat v přímém přenosu na Televizi Seznam.

Trenér Favre si mohl před utkáním oddechnout, neboť původně hodně rozsáhlá marodka se vylidňuje. „Marco Reus od poloviny týdne trénoval s mužstvem, takže se v sestavě objeví. Paco Alcácer je rovněž připravený, stejně jako Ömer Toprak," potvrdil kouč Borussie, že největší problémy jsou zažehnány, neboť do kádru se vrátili i další hráči. Guerreiro, Piszczek, Hakimi...

I proto si mohl Dortmund dovolit uvolnit čerstvě koupenou akvizice Balerdiho pro argentinskou reprezentaci startující na šampionátu Jižní Ameriky do 20 let v Chile. Borussia zaplatila za devatenáctiletého argentinského mladíka do pokladny Boca Juniors 15 milionů eur, aby ho už po pár dnech pustila zpátky za moře na zmíněné mistrovství.

ℹ️ #infotweet: BVB-Neuzugang Leonardo #Balerdi wird vom BVB für die Südamerika-Meisterschaft der U20-Junioren in Chile freigestellt.



🇦🇷 Balerdi trifft mit Argentiniens U20 ab Sonntag in der Vorrunde auf Paraguay, Ecuador, Uruguay und Peru.



✊ Wir wünschen viel Erfolg! pic.twitter.com/30vqNU4udz — Borussia Dortmund (@BVB) 16. ledna 2019

„Byla to součást dohody uzavřené už před podpisem smlouvy," naznačil Zorc, že couvnout ani nešlo.

Jeden handicap ale Borussia v dnešním podvečer v Lipsku přece jen pocítí. Jejím fanouškům je proti srsti uměle vytvořený klub, jakým RB Lipsko je, a vytrvale to dávají najevo. I třeba tím, že odmítají jezdit do Lipska své mužstvo podpořit, i když na jiné stadiony doprovází Borussii desítky autobusů.

Teď vyhlásili bojkot zase. „Není to nic nového, i v minulosti se podobné věci často děly. Říkám upřímně, že bychom byli raději, kdybychom naše fanoušky v Lipsku měli, ale jejich postoj nezměníme. Škoda, podporu bychom potřebovali," přiznává sportovní ředitel Dortmundu Michael Zorc před zápasem, v němž půjde o hodně.

Vždyť na sebe narazí čtvrtý tým bundesligy Lipsko pyšnící se nejlepší obranou v soutěži a leader tabulky Dortmund, který má pro změnu nejproduktivnější útok. Budete proto zajímavé sledovat, kdo bude mít v této konfrontaci navrch.